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Disney Plus'dan üyeleri kızdıracak karar !

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Disney Plus'dan üyeleri kızdıracak karar !
Lobi baskısıyla yayınlamaktan vazgeçtiği 6 bölümlük Atatürk dizisinin yarattığı tartışmalar henüz dinmemişken dijital akış platformu Disney Plus'ın son hamlesi yine ortalığı karıştıracağa benziyor.

Lobi baskısıyla yayınlamaktan vazgeçtiği 6 bölümlük Atatürk dizisinin yarattığı tartışmalar henüz dinmemişken dijital akış platformu Disney Plus'ın son hamlesi yine ortalığı karıştıracağa benziyor.

Şimdilik sadece Kanada’daki abonelerine yönelik bir mesaj yayınlayan dijital akış devinin, yeni planlarını dünya genelinde de uygulayıp uygulamayacakları ise henüz merak konusu.

Disney Plus, mayıs ayında ABD’de şifre paylaşımını iptal eden ve bunu yaptıktan sonra neredeyse 6 milyon yeni abone kazanan Netflix’in izinden gidiyor gibi görünüyor.

YENİ YÖNTEMLER İZLENİYOR
Ağustos ayında Disney CEO’su Bob Iger, “Hesap paylaşımını güncellemenin yollarını ve ödeme yapan abonelerin hesaplarını, arkadaşlarıyla ve aileleriyle paylaşmaları için en iyi seçenekleri aktif olarak araştırdıklarını” paylaştı.

Iger, “Bu yılın ilerleyen dönemlerinde abone sözleşmelerimizi, paylaşım politikalarımıza ilişkin ek şartlarla güncellemeye başlayacağız ve 2024’te para kazanmayı artıracak taktikleri uygulamaya koyacağız” diye devam etti.

Disney tarafından alınacağı bildirilen bir diğer önlem de yıl sonuna kadar Disney+ ve Hulu’nun “tek uygulama deneyimi” olarak birleştirilmesini içeriyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Tv-dizi-sinema-tiyatro
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