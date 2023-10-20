Digiturk’ten Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel kanal
Digiturk üyeleri 100. yıl özel kanalını beIN CONNECT ve TOD üzerindeki canlı TV aracılığı ile de diledikleri yerden izleyebilecek. Ayrıca izleyiciler tüm içeriklere beIN CONNECT ve TOD’da yer alan “100. Yıl Seçkisi” kategorisinden de erişebilecek.
Türk sinemasından seçkin filmler, belgeseller, röportajlar…
Cumhuriyet ruhunu yansıtan, “Veda”, “Vatan ve Namık Kemal”, “Dersimiz Atatürk”, “Gazi Kadın”, “Son Osmanlı Yandım Ali”, “Eve Giden Yol 1914” gibi Türk sinemasından 20 seçkin yapımın yanı sıra, Cumhuriyet ve Türk spor tarihi hakkında bilgilendirici belgesel ve röportajlara yer verilecek olan kanal, 7 gün boyunca tüm Digiturk ve TOD üyelerine diledikleri zaman diledikleri yerde izleme imkânıyla açık olacak.
İşte kanalda yer alacak çok özel içeriklerden bazıları:
TÜRKİYE’NİN KALBİ ANKARA (1934)
Atatürk’ün, Cumhuriyet’in 10’uncu yılı vesilesiyle Rus yönetmen Sergey Yutkeviç’e sipariş ettiği ve müziklerinde Cemal Reşit Rey’in de imzası bulunan bu çok özel belgesel, restore edilmiş versiyonuyla ekrana gelecek. Türkiye’nin 1923’ten 1933’e kadarki gelişimini ve hikâyesini aktaran yapım, Cumhuriyet’in 10. yıl kutlamalarına, yabancı heyetlerin ziyaretlerine ve Atatürk ile İsmet İnönü’nün özel konuşmalarına da yer veriyor. Digiturk, arşiv niteliğindeki bu eşsiz yapımın restore edilmiş HD versiyonunu, Cumhuriyet’in 100. Yılında izleyiciyle ilk kez buluşturuyor.
"Türkiye’nin Kalbi Ankara" 24 Ekim’de Digiturk 1 No’lu kanalda Digiturk izleyicileriyle buluşacak.
CUMHURİYET ÇOCUKLARI
Cumhuriyet döneminde yetişmiş ve kendi alanlarında birer marka olmuş isimlerin öykülerini ekrana taşıyacak olan 7 bölümlük belgeselin her bölümü, farklı bir isme ayrıldı: Nermin Abadan Unat, Fatih Terim, Buket Uzuner, Rutkay Aziz, Nevra Serezli, Devrim Erbil ve Gürer Aykal.
"Cumhuriyet Çocukları" 7 gün boyunca her gün saat 20.00’de Digiturk 1 No’lu kanalda yayınlanacak.
Cumhuriyet’in spor yolculuğu da 100’üncü yıl kanalında
- Türk Futbolunun 100 Yılı: 1923’te TFF’nin kuruluşundan ve aynı yıl oynanan ilk milli maçtan günümüze kadar Türk futbolunun hikâyesini anlatan belgeselde, unutulmaz olaylara, kırılma anlarına ve Türk futboluna damgasını vuran isimlere yer veriliyor. Belgesel 24 Ekim Salı günü 22:35’te Digiturk 1 No’lu kanalda yayımlanacak.
- Türk Sporunun 100 Yılı: Tüm branşlarda, geçmişten günümüze öne çıkan başarıların ve unutulmaz sporcuların konu edildiği belgesel, Cumhuriyet’in 100 yıllık spor yolculuğunun da çok çarpıcı bir özeti niteliğinde. Belgesel 26 Ekim Perşembe günü 22:15’te Digiturk 1 No’lu kanalda yayımlanacak.
- Beş Halka: Olimpik ve paralimpik sporcuların başarı serüvenlerini ekranlara taşıyan Beş Halka Belgeseli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndan ve Paralimpik Oyunları’ndan başarılarla dönen milli sporcularımızın hayatına odaklanıyor. Her bölüm, ülkemize olimpiyat madalyası getirmiş bir sporcunun hayatını, yaşadığı güçlükleri, verdiği soluksuz mücadeleyi ve elde ettiği başarıyı konu ediyor. Sporcuların gözünden uzak kamplarda döktükleri teri ve sporun kazandırdığı disiplini anlatırken, her bölümde ortaya bir başarı hikâyesinin yanında bir de insan hikâyesi koyuyor. Belgesel her gün iki bölüm üst üste 19.15’te Digiturk 1 No’lu kanalda yayımlanacak.
Ayrıca Türk spor tarihine tanıklık eden spor tesislerinin yolculuğu da Digiturk ekranlarında olacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki modern ve yeni spor tesisleri sayesinde Cumhuriyet’in her bir ferdi için farklı spor dallarında sunulan imkânları ele alan belgesel, 28 Ekim Cumartesi günü 22:40’da Digiturk 1 No’lu kanalda yayınlanacak.
Tüm bu içerikler ve çok daha fazlası, 23-29 Ekim tarihleri arasında, Digiturk 1 No’lu kanalda yayımlanacak. İzleyici
Digiturk 1 No’lu kanalda 23-29 Ekim tarihleri arasında yer alacak 100. Yıl’a özel detaylı içerik bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz:
İsim
Tür
Yıl
Yönetmen
23 Ekim Pazartesi
Vurun Kahpeye (1949)
Drama
1949
Lütfi Ömer Akad
23 Ekim Pazartesi
İngiliz Kemal Lawrence'a Karşı
Aksiyon
1952
Lütfi Ömer Akad
23 Ekim Pazartesi
İzmir Ateşler İçinde
Drama
1959
Nuri Ergün
23 Ekim Pazartesi
Atatürk
Belgesel
1998
Tolga Örnek
23 Ekim Pazartesi
Düşman Yolları Kesti
Drama
1959
Osman F. Seden
23 Ekim Pazartesi
Vatan ve Namık Kemal
Drama
1969
Duygu Sağıroğlu
23 Ekim Pazartesi
Eve Giden Yol 1914
Drama
2006
Semir Aslanyürek
23 Ekim Pazartesi
Veda
Drama
2010
Zülfü Livaneli
24 Ekim Salı
Vurun Kahpeye (1964)
Drama
1964
Orhan Aksoy
24 Ekim Salı
İngiliz Kemal'in Oğlu
Macera
1968
Osman F. Seden
24 Ekim Salı
Aşktan da Üstün
Drama
1960
Osman F. Seden
24 Ekim Salı
Son Osmanlı Yandım Ali
Aksiyon
2007
Mustafa Şevki Doğan
24 Ekim Salı
Bulgar Sadık
Macera
1954
Lütfi Ömer Akad
24 Ekim Salı
Meçhul Kahramanlar
Drama
1958
Agah Hün
24 Ekim Salı
Türkiye'nin Kalbi Ankara (Ankara - Serdtse Turtsii, 1934)
Belgesel
1934
Sergei Yutkevich, Lev Arnshtam
24 Ekim Salı
Son Mektup
Drama
2015
Özhan Eren
25 Ekim Çarşamba
Vurun Kahpeye (1973)
Drama
1973
Halit Refig
25 Ekim Çarşamba
Kalpaklılar
Drama
1959
Nejat Saydam
25 Ekim Çarşamba
Gazi Kadın
Biyografi
1973
Osman F. Seden
25 Ekim Çarşamba
Dersimiz Atatürk
Biyografi
2010
Hamdi Alkan
25 Ekim Çarşamba
Zindandan Gelen Mektup
Drama
1970
Sırrı Gültekin
Cumhuriyet Çocukları
20:00
23 Ekim Pazartesi
NERMİN ABADAN UNAT
Program
2023
24 Ekim Salı
FATİH TERİM
Program
2023
25 Ekim Çarşamba
BUKET UZUNER
Program
2023
26 Ekim Perşembe
RUTKAY AZİZ
Program
2023
27 Ekim Cuma
NEVRA SEREZLİ
Program
2023
28 Ekim Cumartesi
DEVRİM ERBİL
Program
2023
29 Ekim Pazar
GÜRER AYKAL
Program
2023
Spor Kuşağı
22:45
24 Ekim Salı
Türk Futbolunun 100. Yılı
Program
2023
26 Ekim Perşembe
Türk Sporunun 100. Yılı
Program
2023
Beş Halka
19:15
23 Ekim Pazartesi
Bahattin Hekimoğlu
Program
2023
23 Ekim Pazartesi
Uğur Aktaş
Program
2023
24 Ekim Salı
Nihat Türkmenoğlu
Program
2023
24 Ekim Salı
Meryem Betül Çavdar
Program
2023
25 Ekim Çarşamba
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