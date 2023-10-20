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Digiturk’ten Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel kanal

Yayınlanma:
Digiturk’ten Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel kanal
23-29 Ekim tarihleri arasında, Digiturk 1 No’lu kanaldan yayın yapacak olan kanal, 7 gün boyunca zengin içerikleri ve sürprizleriyle Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak.

Digiturk üyeleri 100. yıl özel kanalını beIN CONNECT ve TOD üzerindeki canlı TV aracılığı ile de diledikleri yerden izleyebilecek. Ayrıca izleyiciler tüm içeriklere beIN CONNECT ve TOD’da yer alan “100. Yıl Seçkisi” kategorisinden de erişebilecek.

Türk sinemasından seçkin filmler, belgeseller, röportajlar…

Cumhuriyet ruhunu yansıtan, “Veda”, “Vatan ve Namık Kemal”, “Dersimiz Atatürk”, “Gazi Kadın”, “Son Osmanlı Yandım Ali”, “Eve Giden Yol 1914” gibi Türk sinemasından 20 seçkin yapımın yanı sıra, Cumhuriyet ve Türk spor tarihi hakkında bilgilendirici belgesel ve röportajlara yer verilecek olan kanal, 7 gün boyunca tüm Digiturk ve TOD üyelerine diledikleri zaman diledikleri yerde izleme imkânıyla açık olacak.

İşte kanalda yer alacak çok özel içeriklerden bazıları:

TÜRKİYE’NİN KALBİ ANKARA (1934)

Atatürk’ün, Cumhuriyet’in 10’uncu yılı vesilesiyle Rus yönetmen Sergey Yutkeviç’e sipariş ettiği ve müziklerinde Cemal Reşit Rey’in de imzası bulunan bu çok özel belgesel, restore edilmiş versiyonuyla ekrana gelecek. Türkiye’nin 1923’ten 1933’e kadarki gelişimini ve hikâyesini aktaran yapım, Cumhuriyet’in 10. yıl kutlamalarına, yabancı heyetlerin ziyaretlerine ve Atatürk ile İsmet İnönü’nün özel konuşmalarına da yer veriyor. Digiturk, arşiv niteliğindeki bu eşsiz yapımın restore edilmiş HD versiyonunu, Cumhuriyet’in 100. Yılında izleyiciyle ilk kez buluşturuyor.

"Türkiye’nin Kalbi Ankara" 24 Ekim’de Digiturk 1 No’lu kanalda Digiturk izleyicileriyle buluşacak.

CUMHURİYET ÇOCUKLARI

Cumhuriyet döneminde yetişmiş ve kendi alanlarında birer marka olmuş isimlerin öykülerini ekrana taşıyacak olan 7 bölümlük belgeselin her bölümü, farklı bir isme ayrıldı: Nermin Abadan Unat, Fatih Terim, Buket Uzuner, Rutkay Aziz, Nevra Serezli, Devrim Erbil ve Gürer Aykal.

"Cumhuriyet Çocukları" 7 gün boyunca her gün saat 20.00’de Digiturk 1 No’lu kanalda yayınlanacak.

Cumhuriyet’in spor yolculuğu da 100’üncü yıl kanalında

  • Türk Futbolunun 100 Yılı: 1923’te TFF’nin kuruluşundan ve aynı yıl oynanan ilk milli maçtan günümüze kadar Türk futbolunun hikâyesini anlatan belgeselde, unutulmaz olaylara, kırılma anlarına ve Türk futboluna damgasını vuran isimlere yer veriliyor. Belgesel 24 Ekim Salı günü 22:35’te Digiturk 1 No’lu kanalda yayımlanacak.
  • Türk Sporunun 100 Yılı: Tüm branşlarda, geçmişten günümüze öne çıkan başarıların ve unutulmaz sporcuların konu edildiği belgesel, Cumhuriyet’in 100 yıllık spor yolculuğunun da çok çarpıcı bir özeti niteliğinde. Belgesel 26 Ekim Perşembe günü 22:15’te Digiturk 1 No’lu kanalda yayımlanacak.
  • Beş Halka: Olimpik ve paralimpik sporcuların başarı serüvenlerini ekranlara taşıyan Beş Halka Belgeseli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndan ve Paralimpik Oyunları’ndan başarılarla dönen milli sporcularımızın hayatına odaklanıyor. Her bölüm, ülkemize olimpiyat madalyası getirmiş bir sporcunun hayatını, yaşadığı güçlükleri, verdiği soluksuz mücadeleyi ve elde ettiği başarıyı konu ediyor. Sporcuların gözünden uzak kamplarda döktükleri teri ve sporun kazandırdığı disiplini anlatırken, her bölümde ortaya bir başarı hikâyesinin yanında bir de insan hikâyesi koyuyor. Belgesel her gün iki bölüm üst üste 19.15’te Digiturk 1 No’lu kanalda yayımlanacak.

Ayrıca Türk spor tarihine tanıklık eden spor tesislerinin yolculuğu da Digiturk ekranlarında olacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki modern ve yeni spor tesisleri sayesinde Cumhuriyet’in her bir ferdi için farklı spor dallarında sunulan imkânları ele alan belgesel, 28 Ekim Cumartesi günü 22:40’da Digiturk 1 No’lu kanalda yayınlanacak.

Tüm bu içerikler ve çok daha fazlası, 23-29 Ekim tarihleri arasında, Digiturk 1 No’lu kanalda yayımlanacak. İzleyiciler beIN CONNECT’de ve TOD’da yer alan canlı TV üzerinden diledikleri yerden tüm içeriklere erişebileceği gibi, aynı zamanda beIN CONNECT ve TOD’da yer alan100. Yıl Seçkisi” kategorisinden de ulaşabilecekler.


Digiturk 1 No’lu kanalda 23-29 Ekim tarihleri arasında yer alacak 100. Yıl’a özel detaylı içerik bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

İsim

Tür

Yıl

Yönetmen

23 Ekim Pazartesi

Vurun Kahpeye (1949)

Drama

1949

Lütfi Ömer Akad

23 Ekim Pazartesi

İngiliz Kemal Lawrence'a Karşı

Aksiyon

1952

Lütfi Ömer Akad

23 Ekim Pazartesi

İzmir Ateşler İçinde

Drama

1959

Nuri Ergün

23 Ekim Pazartesi

Atatürk

Belgesel

1998

Tolga Örnek

23 Ekim Pazartesi

Düşman Yolları Kesti

Drama

1959

Osman F. Seden

23 Ekim Pazartesi

Vatan ve Namık Kemal

Drama

1969

Duygu Sağıroğlu

23 Ekim Pazartesi

Eve Giden Yol 1914

Drama

2006

Semir Aslanyürek

23 Ekim Pazartesi

Veda

Drama

2010

Zülfü Livaneli

24 Ekim Salı

Vurun Kahpeye (1964)

Drama

1964

Orhan Aksoy

24 Ekim Salı

İngiliz Kemal'in Oğlu

Macera

1968

Osman F. Seden

24 Ekim Salı

Aşktan da Üstün

Drama

1960

Osman F. Seden

24 Ekim Salı

Son Osmanlı Yandım Ali

Aksiyon

2007

Mustafa Şevki Doğan

24 Ekim Salı

Bulgar Sadık

Macera

1954

Lütfi Ömer Akad

24 Ekim Salı

Meçhul Kahramanlar

Drama

1958

Agah Hün

24 Ekim Salı

Türkiye'nin Kalbi Ankara (Ankara - Serdtse Turtsii, 1934)

Belgesel

1934

Sergei Yutkevich, Lev Arnshtam

24 Ekim Salı

Son Mektup

Drama

2015

Özhan Eren

25 Ekim Çarşamba

Vurun Kahpeye (1973)

Drama

1973

Halit Refig

25 Ekim Çarşamba

Kalpaklılar

Drama

1959

Nejat Saydam

25 Ekim Çarşamba

Gazi Kadın

Biyografi

1973

Osman F. Seden

25 Ekim Çarşamba

Dersimiz Atatürk

Biyografi

2010

Hamdi Alkan

25 Ekim Çarşamba

Zindandan Gelen Mektup

Drama

1970

Sırrı Gültekin

Cumhuriyet Çocukları

20:00

23 Ekim Pazartesi

NERMİN ABADAN UNAT

Program

2023

24 Ekim Salı

FATİH TERİM

Program

2023

25 Ekim Çarşamba

BUKET UZUNER

Program

2023

26 Ekim Perşembe

RUTKAY AZİZ

Program

2023

27 Ekim Cuma

NEVRA SEREZLİ

Program

2023

28 Ekim Cumartesi

DEVRİM ERBİL

Program

2023

29 Ekim Pazar

GÜRER AYKAL

Program

2023

Spor Kuşağı

22:45

24 Ekim Salı

Türk Futbolunun 100. Yılı

Program

2023

26 Ekim Perşembe

Türk Sporunun 100. Yılı

Program

2023

Beş Halka

19:15

23 Ekim Pazartesi

Bahattin Hekimoğlu

Program

2023

23 Ekim Pazartesi

Uğur Aktaş

Program

2023

24 Ekim Salı

Nihat Türkmenoğlu

Program

2023

24 Ekim Salı

Meryem Betül Çavdar

Program

2023

25 Ekim Çarşamba

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