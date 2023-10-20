Digiturk’ten Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel kanal

Digiturk üyeleri 100. yıl özel kanalını beIN CONNECT ve TOD üzerindeki canlı TV aracılığı ile de diledikleri yerden izleyebilecek. Ayrıca izleyiciler tüm içeriklere beIN CONNECT ve TOD’da yer alan “100. Yıl Seçkisi” kategorisinden de erişebilecek.

Türk sinemasından seçkin filmler, belgeseller, röportajlar…

Cumhuriyet ruhunu yansıtan, “Veda”, “Vatan ve Namık Kemal”, “Dersimiz Atatürk”, “Gazi Kadın”, “Son Osmanlı Yandım Ali”, “Eve Giden Yol 1914” gibi Türk sinemasından 20 seçkin yapımın yanı sıra, Cumhuriyet ve Türk spor tarihi hakkında bilgilendirici belgesel ve röportajlara yer verilecek olan kanal, 7 gün boyunca tüm Digiturk ve TOD üyelerine diledikleri zaman diledikleri yerde izleme imkânıyla açık olacak.

İşte kanalda yer alacak çok özel içeriklerden bazıları:

TÜRKİYE’NİN KALBİ ANKARA (1934)

Atatürk’ün, Cumhuriyet’in 10’uncu yılı vesilesiyle Rus yönetmen Sergey Yutkeviç’e sipariş ettiği ve müziklerinde Cemal Reşit Rey’in de imzası bulunan bu çok özel belgesel, restore edilmiş versiyonuyla ekrana gelecek. Türkiye’nin 1923’ten 1933’e kadarki gelişimini ve hikâyesini aktaran yapım, Cumhuriyet’in 10. yıl kutlamalarına, yabancı heyetlerin ziyaretlerine ve Atatürk ile İsmet İnönü’nün özel konuşmalarına da yer veriyor. Digiturk, arşiv niteliğindeki bu eşsiz yapımın restore edilmiş HD versiyonunu, Cumhuriyet’in 100. Yılında izleyiciyle ilk kez buluşturuyor.

"Türkiye’nin Kalbi Ankara" 24 Ekim’de Digiturk 1 No’lu kanalda Digiturk izleyicileriyle buluşacak.

CUMHURİYET ÇOCUKLARI

Cumhuriyet döneminde yetişmiş ve kendi alanlarında birer marka olmuş isimlerin öykülerini ekrana taşıyacak olan 7 bölümlük belgeselin her bölümü, farklı bir isme ayrıldı: Nermin Abadan Unat, Fatih Terim, Buket Uzuner, Rutkay Aziz, Nevra Serezli, Devrim Erbil ve Gürer Aykal.

"Cumhuriyet Çocukları" 7 gün boyunca her gün saat 20.00’de Digiturk 1 No’lu kanalda yayınlanacak.

Cumhuriyet’in spor yolculuğu da 100’üncü yıl kanalında

Türk Futbolunun 100 Yılı: 1923’te TFF’nin kuruluşundan ve aynı yıl oynanan ilk milli maçtan günümüze kadar Türk futbolunun hikâyesini anlatan belgeselde, unutulmaz olaylara, kırılma anlarına ve Türk futboluna damgasını vuran isimlere yer veriliyor. Belgesel 24 Ekim Salı günü 22:35’te Digiturk 1 No’lu kanalda yayımlanacak.

1923’te TFF’nin kuruluşundan ve aynı yıl oynanan ilk milli maçtan günümüze kadar Türk futbolunun hikâyesini anlatan belgeselde, unutulmaz olaylara, kırılma anlarına ve Türk futboluna damgasını vuran isimlere yer veriliyor. Türk Sporunun 100 Yılı: Tüm branşlarda, geçmişten günümüze öne çıkan başarıların ve unutulmaz sporcuların konu edildiği belgesel, Cumhuriyet’in 100 yıllık spor yolculuğunun da çok çarpıcı bir özeti niteliğinde. Belgesel 26 Ekim Perşembe günü 22:15’te Digiturk 1 No’lu kanalda yayımlanacak.

Tüm branşlarda, geçmişten günümüze öne çıkan başarıların ve unutulmaz sporcuların konu edildiği belgesel, Cumhuriyet’in 100 yıllık spor yolculuğunun da çok çarpıcı bir özeti niteliğinde. Beş Halka: Olimpik ve paralimpik sporcuların başarı serüvenlerini ekranlara taşıyan Beş Halka Belgeseli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndan ve Paralimpik Oyunları’ndan başarılarla dönen milli sporcularımızın hayatına odaklanıyor. Her bölüm, ülkemize olimpiyat madalyası getirmiş bir sporcunun hayatını, yaşadığı güçlükleri, verdiği soluksuz mücadeleyi ve elde ettiği başarıyı konu ediyor. Sporcuların gözünden uzak kamplarda döktükleri teri ve sporun kazandırdığı disiplini anlatırken, her bölümde ortaya bir başarı hikâyesinin yanında bir de insan hikâyesi koyuyor. Belgesel her gün iki bölüm üst üste 19.15’te Digiturk 1 No’lu kanalda yayımlanacak.

Ayrıca Türk spor tarihine tanıklık eden spor tesislerinin yolculuğu da Digiturk ekranlarında olacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki modern ve yeni spor tesisleri sayesinde Cumhuriyet’in her bir ferdi için farklı spor dallarında sunulan imkânları ele alan belgesel, 28 Ekim Cumartesi günü 22:40’da Digiturk 1 No’lu kanalda yayınlanacak.

Tüm bu içerikler ve çok daha fazlası, 23-29 Ekim tarihleri arasında, Digiturk 1 No’lu kanalda yayımlanacak. İzleyici ler beIN CONNECT’de ve TOD’da yer alan canlı TV üzerinden diledikleri yerden tüm içeriklere erişebileceği gibi, aynı zamanda beIN CONNECT ve TOD’da yer alan “100. Yıl Seçkisi” kategorisinden de ulaşabilecekler.



Digiturk 1 No’lu kanalda 23-29 Ekim tarihleri arasında yer alacak 100. Yıl’a özel detaylı içerik bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz: