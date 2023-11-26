Demet Akalın'ın kış maratonu başladı.
TV8’deki ‘Demet ve Jess ile Gel Konuşalım’ ile ekrana geri dönen Demet Akalın hafta içi her gün yaptığı programla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Yeni albümü için de sık sık stüdyoya giren Akalın yoğun bir tempo içinde her yere yetişiyor! Bunlara ek olarak yurt içinde ve yurt dışındaki sahne çalışmalarını da aksatmayan Demet Akalın hafta sonlarını da konserlerle geçiriyor.
Geçen hafta sonu önce Hollanda’nın Rotterdam şehrinde konser veren Demet Akalın vakit kaybetmeden Türkiye’ye geri döndü ve ertesi gün Bursa’da Jolly Joker’de sahne aldı. Her iki konserin de biletleri günler öncesinden tükenmişti. Akalın dünden bugüne imza attığı hit şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz iki gece yaşattı.
İşte Demet Akalın’ın konser maratonunun detayları…
KASIM
29.11 JJ Gaziantep
ARALIK
01.12 JJ Adana
02.12 JJ Mersin
08.12 JJ Kocaeli
09.12 Belçika
15.12 JJ Kartal
16.12 JJ Denizli
21.12 Üsküp, Makedonya
22.12 JJ Uşak
23.12 JJ Vadi
25.12 Goringen, Hollanda
OCAK
13.01 JJ Ankara
20.01 Sahne İstanbul
27.01 İzmir
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