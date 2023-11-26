Demet Akalın'ın kış maratonu başladı.

TV8’deki ‘Demet ve Jess ile Gel Konuşalım’ ile ekrana geri dönen Demet Akalın hafta içi her gün yaptığı programla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Yeni albümü için de sık sık stüdyoya giren Akalın yoğun bir tempo içinde her yere yetişiyor! Bunlara ek olarak yurt içinde ve yurt dışındaki sahne çalışmalarını da aksatmayan Demet Akalın hafta sonlarını da konserlerle geçiriyor.

Geçen hafta sonu önce Hollanda’nın Rotterdam şehrinde konser veren Demet Akalın vakit kaybetmeden Türkiye’ye geri döndü ve ertesi gün Bursa’da Jolly Joker’de sahne aldı. Her iki konserin de biletleri günler öncesinden tükenmişti. Akalın dünden bugüne imza attığı hit şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz iki gece yaşattı.

İşte Demet Akalın’ın konser maratonunun detayları…

KASIM

29.11 JJ Gaziantep

ARALIK

01.12 JJ Adana

02.12 JJ Mersin

08.12 JJ Kocaeli

09.12 Belçika

15.12 JJ Kartal

16.12 JJ Denizli

21.12 Üsküp, Makedonya

22.12 JJ Uşak

23.12 JJ Vadi

25.12 Goringen, Hollanda

OCAK

13.01 JJ Ankara

20.01 Sahne İstanbul

27.01 İzmir