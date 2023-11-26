  1. Anasayfa
  2. Tv-dizi-sinema-tiyatro
  3. Demet Akalın'ın kış maratonu başladı.

Demet Akalın'ın kış maratonu başladı.

Yayınlanma:
Demet Akalın'ın kış maratonu başladı.
Kariyerinin en yoğun dönemini yaşayan Demet Akalın televizyon programı ve stüdyo çalışmaları devam ederken kış konserlerine de start verdi. Hafta sonu Hollanda’da ve Bursa’da sahne alan Akalın aralık ve ocak aylarında sahneden sahneye koşacak…

TV8’deki ‘Demet ve Jess ile Gel Konuşalım’ ile ekrana geri dönen Demet Akalın hafta içi her gün yaptığı programla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Yeni albümü için de sık sık stüdyoya giren Akalın yoğun bir tempo içinde her yere yetişiyor! Bunlara ek olarak yurt içinde ve yurt dışındaki sahne çalışmalarını da aksatmayan Demet Akalın hafta sonlarını da konserlerle geçiriyor.

Geçen hafta sonu önce Hollanda’nın Rotterdam şehrinde konser veren Demet Akalın vakit kaybetmeden Türkiye’ye geri döndü ve ertesi gün Bursa’da Jolly Joker’de sahne aldı. Her iki konserin de biletleri günler öncesinden tükenmişti. Akalın dünden bugüne imza attığı hit şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz iki gece yaşattı.

İşte Demet Akalın’ın konser maratonunun detayları…

KASIM

29.11 JJ Gaziantep

ARALIK

01.12 JJ Adana

02.12 JJ Mersin

08.12 JJ Kocaeli

09.12 Belçika

15.12 JJ Kartal

16.12 JJ Denizli

21.12 Üsküp, Makedonya

22.12 JJ Uşak

23.12 JJ Vadi

25.12 Goringen, Hollanda

OCAK

13.01 JJ Ankara

20.01 Sahne İstanbul

27.01 İzmir

Kaynak:Haber Kaynağı

Tv-dizi-sinema-tiyatro
Ünlü oyuncu Diren Polatoğulları ve Necip Memili Belediye Başkan Adayı Oldu!
Ünlü oyuncu Diren Polatoğulları ve Necip Memili Belediye Başkan Adayı Oldu!
Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ı buluşturacak olan ‘Gaddar’ dizisi çekimlere başladı
Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ı buluşturacak olan ‘Gaddar’ dizisi çekimlere başladı
Özgürlük filminin İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza'da Yapıldı
Özgürlük filminin İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza'da Yapıldı
Mr. & Mrs. Smith Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu
Mr. & Mrs. Smith Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu
Şehit Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek
Şehit Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek
Arap Kadri ve Tarzan filminin fragmanı yayınlandı
Arap Kadri ve Tarzan filminin fragmanı yayınlandı
Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin fragmanı yayınlandı
Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin fragmanı yayınlandı
GAİN’in Yeni Dizisi Mahsun J. Sete Çıktı
GAİN’in Yeni Dizisi Mahsun J. Sete Çıktı