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Çok Aşk Türkiye’yi Dolaşıyor

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Çok Aşk Türkiye’yi Dolaşıyor
Çok Aşk, gerçekleştirdiği görkemli gala sonrasında Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde devam eden özel gösterimleriyle vizyon heyecanını seyircileriyle paylaştı. İzleyenler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Çok Aşk, Berlin’deki özel gösterimin ardından Türkiye'nin çeşitli illerine yaptığı seyahatlerle 4786 kilometreye ulaştı.

Senaryosunu Hasan Can Kaya’nın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı ve sadece sinemalarda izlenebilen Çok Aşk vizyona girdi. Büyük ses getiren galası sonrasında Berlin’de gösterimi gerçekleşen film, hız kesmeden Türkiye turuna başladı. Sırasıyla Berlin, İstanbul, İzmir, Çeşme, Bursa, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da farklı sinemalarda seyircisiyle buluşan Çok Aşk, salonlarda büyük bir ilgiyle karşılandı.

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız, Ege Aydan, Bahtiyar Engin, Berkan Şal ve Uğur Yücel’in rol aldığı film, gala sonrasında ardı ardına gerçekleştirdiği şehir turlarıyla vizyon heyecanını izleyenleriyle paylaştı. Seyahatleriyle 4786 kilometre yol yapan film ekibi, katıldıkları her salonda seyircilerinin sevgilerine karşılık teşekkürlerini sunarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da Almanya, Avusturya, Hollanda Belçika, Danimarka ve Fransa’da gösterimde olan film, korsan film satıcısı Coşkun’un bir yandan aşkı Ayla’nın, diğer yandan sinema tutkusunun peşinden koştuğu akıcı bir hikayeyi beyazperdeye getiriyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Tv-dizi-sinema-tiyatro
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