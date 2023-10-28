Çok Aşk Filminin Oyunculu Özel Gösterimi Akasya'da Büyük İlgi Gördü

Ünlü Türk komedyen Hasan Can Kaya'nın imzasını taşıyan ve başrolde yer aldığı "Çok Aşk" adlı romantik komedi filmi, Akasya'da muhteşem bir özel gösteriyle sinemaseverlerle buluştu. Gösterimin bu denli özel kılınmasında, filmdeki diğer önemli isimler Büşra Pekin ve Barış Yıldız'ın da katkısı büyüktü.

Akasya'nın Kültür ve Sanata Katkısı

Akasya, bu özel gösterimle bir kez daha sanat ve kültür dünyasının önemli bir buluşma noktası olduğunu kanıtladı. Özellikle Hasan Can Kaya, Büşra Pekin ve Barış Yıldız gibi sevilen isimleri hayranlarıyla bir araya getirerek, bu alandaki etkinliğini pekiştirdi.

Hayranlarla Buluşma Anı

Akasya'nın zemin katında düzenlenen etkinlik, sevilen oyuncuların hayranlarıyla samimi bir buluşma fırsatı yarattı. Akasya ziyaretçileri, "Çok Aşk" filminin gösterimi öncesinde favori oyuncularıyla tanışıp sohbet ederek unutulmaz anlar yaşadılar. Etkinliğin doruk noktası ise, tüm katılımcıların Akasya Paribu Cineverse'de saat 21:00'deki özel gösterime katılmasıydı.

Hasan Can Kaya'dan Özel Açıklamalar

Hasan Can Kaya, üç yıl aradan sonra Akasya'da gerçekleşen bu etkinlik hakkında duygularını dile getirdi. Ünlü komedyen, "Cumhuriyet’in 100. yılının kutlandığı bu özel haftada, sevenlerimizle Akasya’da buluşmanın bizim için çok özel ve anlamlı olduğunu" vurguladı.