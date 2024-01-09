Cem Yılmaz sahnelere dönüyor!

Cem Yılmaz’ın "CMXXIV" adını taşıyan yeni performansı, 7 Şubat 2024 tarihinden itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircilerle buluşuyor.

Cem Yılmaz’ın uzun bir aranın ardından "CMXXIV" adını taşıyan tek kişilik stand up gösterisi ilk kez Zorlu PSM’de seyircilerle buluşuyor. Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek bu özel gösterinin biletleri yarın saat 12.00’da passo.com.tr’de satışa açılıyor.

Cem Yılmaz’ın "CMXXIV" adını taşıyan yeni performansı, 7 Şubat 2024 tarihinden itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircilerle buluşabilmek için gün sayıyor.