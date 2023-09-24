Cem Karaca'nın Gözyaşları" Filmi Sete Çıktı: Yüksel Aksu Yönetiminde Efsane Sanatçının Hayatı Beyaz Perdeye Taşınıyor

Ülkemizin kültür ikonlarından biri olan Cem Karaca'nın eşsiz yaşam öyküsü, "Cem Karaca'nın Gözyaşları" adlı filmle beyaz perdeye geliyor. Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu'nun oturduğu, başrolde ise İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı projede Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın ve diğer seçkin oyuncular da görev alacaklar.

Yılın En Çok Beklenen Yapımları Arasında Yer Alan Film Sete Çıktı

Filmin çekimleri, Cem Karaca'nın doğup büyüdüğü İstanbul'un Bakırköy semtinde gerçekleşiyor. İlk gününden itibaren, semt halkı projeye ve oyunculara gösterdiği ilgiyle dikkat çekti.

Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya, Cem Karaca'nın Hikayesini Anlatan Bu Projede İş Birliği Yaptı

Daha önce "Dilberay" ve "Barış Akarsu: Merhaba" gibi filmlere imza atan Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya, bu defa Cem Karaca'nın çarpıcı yaşamını anlatacak bu film için kolları sıvadı. Danışman kadrosunda Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ve yakın çevresinin bulunduğu projenin senaryosu, Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık tarafından yazıldı.

Oyuncu Kadrosu: İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan ve Diğer Yetenekli Sanatçılar

Cem Karaca rolünde İsmail Hacıoğlu'nu izleyeceğimiz bu filmin diğer oyuncuları arasında da deneyimli ve tanınmış isimler yer alıyor. Fikret Kuşkan, Cem Karaca'nın babası Mehmet Karaca rolünde; Yasemin Yalçın ise annesi Toto Karaca olarak karşımıza çıkacak. Filmde ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi değerli sanatçılar da performans sergileyecekler.