Cem Karaca'nın Filmine Açılan İlk Dava Reddedildi

Müzik dünyamızda unutulmaz bir yere sahip usta sanatçı Cem Karaca’nın hayatını sadece müziğiyle değil ailesi, aşkları, kayıpları, hasret ve kavuşmaları ve toplumsal mücadelesiyle de anlatan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmiyle ilgi mahkeme ilk kararını verdi.

Geçtiğimiz aylarda, filme dair tüm video, fotoğraf, fragman, film kaydı gibi görsel ve işitsel kayıtların yayınlanmasını önlemeye yönelik açılan durdurma kararı talebi mahkeme tarafından reddedildi.

“Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi 26 Ocak’ta tüm Türkiye’de vizyona girecek.

Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya’nın ortak yapımcılığında çekilen, danışmanlığını Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’nın yaptığı film, sanatçının hayatının sürgün kaldığı Almanya’dan Türkiye’ye dönüşüne kadar olan dönemini anlatıyor. Müzikal mirasını ve kişisel hikayesini yeni nesle taşıma misyonu da üstlenen “Cem Karaca’nın Gözyaşları”, izleyicilere efsane olmuş bir sanatçının yaşamının perde arkasını keşfetme fırsatı sunuyor.

İsmail Hacıoğlu’nu Cem Karaca olarak izleyeceğimiz filmde deneyimli oyuncu Fikret Kuşkan’ı baba Mehmet Karaca, Yasemin Yalçın’ı anne Toto Karaca rolünde göreceğiz. Projede ayrıca, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Buçe Buse Kahraman, Kubilay Tuncer, Alper Saldıran gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.