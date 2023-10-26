Cannes Film Festivali’ne seçilen ilk Ürdün filmi İNŞALLAH ERKEK OLUR 1 Aralık’tan itibaren sadece MUBI’de

2023 Cannes Film Festivali'nde “Eleştirmenler Haftası” bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştirdikten sonra Türkiye prömiyerini Ayvalık Film Festivali’nde yapan ve geçtiğimiz günlerde Filmekimi’nde İstanbul seyircisi ile buluşan İNŞALLAH ERKEK OLUR, festivallerin ardından ilk kez MUBI’de gösterime giriyor. Cannes Film Festivali‘nde gösterilen ilk Ürdün yapımı olma özelliğini taşıyan film, aynı zamanda 2024 Oscar Ödülleri için Ürdün'ün En İyi Uluslararası Film adayı oldu.

İNŞALLAH ERKEK OLUR, kocasının ani ölümünün ardından sahip olduğu her şeyi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Nawal’in, erkek çocuk sahibi olmanın oyunun kurallarını değiştirdiği bir toplumda kızını ve evini kurtarmak için mirastan payına düşeni alma mücadelesini anlatıyor. İNŞALLAH ERKEK OLUR, 1 Aralık’tan itibaren sadece MUBI’de.

Yönetmen hakkında

1985 doğumlu Ürdünlü yazar ve yönetmen Amjad Al Rasheed, yönetmenlik ve kurgu üzerine yüksek lisans yaptı. 2016 yılında, bölgenin umut vaat eden genç yeteneklerini belirleyen Screen International tarafından "Geleceğin Arap Yıldızları"ndan biri seçildi. 57. Berlin Film Festivali’nde Talent Campus katılımcılarından biri olan yönetmen, çektiği kısa filmler ile çeşitli yerli ve uluslararası film festivallerinde adaylıklar ve ödüller kazandı.

MUBI hakkında

MUBI, global bir çevrimiçi film seçkisi, yapım şirketi ve film dağıtımcısıdır. Birbirinden güzel, heyecan verici, inanılmaz filmlerin keşfedildiği ve seyredildiği yerdir. Her gün özenle seçilmiş yeni filmler MUBI’ye eklenir. Sinemanın efsanevi yaratıcılarından yükselen yönetmenlere; dünyanın her köşesinden filmler MUBI küratörleri tarafından özenle seçilir. MUBI aynı zamanda sadece platform üzerinden erişebilecek iddialı yeni filmlerin yapımcısı ve dağıtımcısıdır. Dünya çapında 190 ülkede hizmet veren MUBI, 15 milyondan fazla üyeyle dünyanın en büyük sinemasever topluluğudur.