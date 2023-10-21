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Can Bozoklar’ın yapımcılığını üstlendiği Hayatımın Şarkıları Programı TRT Müzik'te

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Can Bozoklar’ın yapımcılığını üstlendiği Hayatımın Şarkıları Programı TRT Müzik'te
Can Bozoklar’ın yapımcılığını üstlendiği “Hayatımın Şarkıları” isimli yeni program önceki gün TRT Müzik ekranlarında seyircisiyle buluştu.

Hayatımın Şarkıları programı ile müzik dünyası özlediği kaliteli içeriğe yeniden kavuştu.

Her hafta ünlü bir ismin stüdyosuna, evine veya bahçesine konuk olan ve ünlü konuklarıyla röportaj yapan Hayatımın Şarkıları programının ilk konuğu pop müziğinin başarılı ismi Gökhan Türkmen’di. Türkmen, hayatına dokunan, bazen hüzünlü bazen sevinçliyken dinlediği şarkıları ve dahasını Hayatımın Şarkıları programında anlattı.

TRT Müzik’te her hafta Pazar sabahları 10.45’te yayınlanacak olan “Hayatımın Şarkıları” programının yeni bölüm konuklarından bazı isimlerse şöyle; Emre Aydın, Özgün, Linet, Sinan Akçıl, Elif Buse Doğan…

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