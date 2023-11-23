Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ı buluşturacak olan ‘Gaddar’ dizisi çekimlere başladı
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Ay Yapım’dan yeni bir dizi geliyor. Yakında FOX’ta ekrana gelecek, başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ı buluşturacak olan ‘Gaddar’ dizisi çekimlere başladı.
Ay Yapım’dan yepyeni bir dizi geliyor.
Senaryosunu Hürer Ebeoğlu’nun yazdığı, Sinan Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu FOX’ta ekrana gelecek yeni dizi ‘Gaddar’ın çekimleri başladı.
Çağatay Ulusoy’u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndürecek olan dizide Ulusoy’a Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak eşlik ediyor.
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