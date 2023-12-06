Bu Hafta Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu

Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Aksiyondan drama, belgeselden korkuya önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Haile 2: Var mı, Yok mu?!, Başka Bir Hayatta (Past Lives), Jeanne du Barry, Sessiz Gece (Silent Night) ve Viyana Operası Sahne Arkası (Backstage Wiener Staatsoper) filmlerinin vizyona girdiği 8 Aralık Cuma haftasının vizyon programı ve detayları www.paribucineverse. com üzerinden takip edilebiliyor.

8 Aralık Cuma günü vizyonunun öne çıkanları