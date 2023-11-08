Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu
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Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, sinemaseverleri 10 Kasım Cuma vizyona girecek yeni filmlerle buluşturuyor. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Aslan Hürkuş 3: Anka Adası, The Marvels, Troller Hep Beraber (Trolls Band Together), Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası ve Seni Görüyorum filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.
Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Komediden drama, animasyondan aksiyona önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. Aslan Hürkuş 3: Anka Adası, The Marvels, Troller Hep Beraber (Trolls Band Together), Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası ve Seni Görüyorum filmlerinin vizyona girdiği 10 Kasım Cuma haftasının vizyon programı ve detayları www.paribucineverse.
com üzerinden takip edilebiliyor.
10 Kasım Cuma günü vizyonunun öne çıkanları
- Çocukları ve animasyon tutkunlarını sinemaya getirecek Aslan Hürkuş 3: Anka Adası, Hürkuş ve arkadaşlarının yeryüzüne düşen bir gök taşının yaydığı manyetik alanla birlikte canlanan drone’lara karşı mücadelesini konu ediniyor. Ege Bölgesi’nde bir adada bilim insanı Fikret ile birlikte görevde olan Anka, adaya düşen göktaşıyla canlanan drone’larla karşı karşıya kalır. Yusufçuk liderliğindeki drone’lar, tüm uçan araçları emirleri altına almak ister. Anka’nın düştüğü zor durumda onun yardımına Aslan, Hürkuş ve arkadaşları yetişir…
- Nia DaCosta yönetmenliğinde vizyona girecek The Marvels, Captain Marvel'ın yeni maceralarını konu ediniyor. Çalınan kimliğini geri alan Carol Danvers, Yüce Zeka’dan intikamını alır. Ancak sonrasında zorlu bir görevi üstlenmek zorunda kalan süper kahraman, bir Kree devrimcisini solucan deliğine gönderince güçleri birbirine karışır. Dünyayı kurtarmak Captain Marvel, Ms. Marvel ve S. A. B. E. R astronotu olan Captain Monica Rambeau birlikte hareket etmek durumunda kalırlar.
- Haftanın bir diğer animasyon filmi Troller Hep Beraber (Trolls Band Together), iki film boyunca mücadelelere atılan ve sonunda evlenen Poppy ve Branch çiftinin yeni serüvenini anlatıyor. Branch’in kardeşi Flloyd, müzik yeteneklerinden dolayı bir çift kötü pop star karakteri tarafından kaçırılır… Bunun üzerine Branch ve Poopy, diğer kardeşlerle yeniden bir araya gelerek Flloyd’u kurtarmak üzere korkunç ve duygusal bir yolculuğa çıkarlar.
- Haftanın komedi filmlerinden Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası, sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız olarak görülen bir görevi gerçekleştirmeye çalışan Temel'in hikayesini konu ediniyor. En büyük hayali sevdiği kızla evlenmek olan Temel, sevdiği kızla evlenebilmek için kızın babasını Müslüman yapmak zorundadır. Ne olursa olsun sevgilisiyle evlenmeye kararlı olan Temel, bu imkansız görevi yerine getirmek için eğlenceli bir maceraya atılır.
- Ender Mıhlar’ın yönettiği, oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, Melis Birkan, Hakan Salınmış’ın yer aldığı Seni Görüyorum, evlerinden İstanbul'a gelip burada kendilerine farklı hayatlar kuran üç kardeşin hikâyesini konu ediniyor. Doğup büyüdükleri yerden ayrılıp İstanbul’a yerleşen üç kardeş, zor zamanların ardından hayatlarını yoluna koyar. Ancak ünlü bir aktör olan Kaan’ın hastalığı bu durumu değiştirecektir. Yaşayacağı az bir zamanı kalan Kaan’ın tek isteği, kızına kendini hep hatırlayabilmesi için bir film çekmektir. Kaan kızına hatıra bırakacağı bu filmi çekebilmek için tüm aile üyelerini bir araya getirir ve zorlu bir sürece başlar…
Kaynak:
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