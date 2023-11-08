Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu

Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, sinemaseverleri 10 Kasım Cuma vizyona girecek yeni filmlerle buluşturuyor. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Aslan Hürkuş 3: Anka Adası, The Marvels, Troller Hep Beraber (Trolls Band Together), Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası ve Seni Görüyorum filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.