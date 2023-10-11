Bu Cuma Vizyona Girecek Filmler Belli Oldu

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Güven Bana, Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde (Richard the Stork 2), Zübeyde, Analar ve Oğullar, Zuhur: Cinn-i Ayin, Durdurulamaz (Retribution), Sur'da Devran, Keriz Parası (Dumb Money), Tehlikeli Sular (Dangerous Waters), Bir Tutam Karanfil ve Harry Potter serisinin devam filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.