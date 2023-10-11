Bu Cuma Vizyona Girecek Filmler Belli Oldu
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Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Güven Bana, Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde (Richard the Stork 2), Zübeyde, Analar ve Oğullar, Zuhur: Cinn-i Ayin, Durdurulamaz (Retribution), Sur'da Devran, Keriz Parası (Dumb Money), Tehlikeli Sular (Dangerous Waters), Bir Tutam Karanfil ve Harry Potter serisinin devam filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.
Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Korkudan drama, maceradan komediye ve animasyona önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. Güven Bana, Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde (Richard the Stork 2), Zübeyde, Analar ve Oğullar, Zuhur: Cinn-i Ayin, Durdurulamaz (Retribution), Sur'da Devran, Keriz Parası (Dumb Money), Tehlikeli Sular (Dangerous Waters), Bir Tutam Karanfil ve Harry Potter serisinin devam filmler
inin vizyona girdiği 13 Ekim Cuma haftasının vizyon programı ve detayları www.paribucineverse. com üzerinden takip edilebiliyor.
13 Ekim Cuma günü vizyonunun öne çıkanları
- Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in üstlendiği Güven Bana, iki kardeşin tefeciye olan borçlarını ödemek için ödünç aldıkları paraların sahte çıkmasıyla başlarından geçenleri konu ediniyor. İki kardeş Özcan ve Sercan, tefeciye borçlarını ödemek için dayılarından borç alırlar. Ancak paranın sahte çıkmasıyla onları bazı sürprizler bekler…
- Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde (Richard the Stork 2), zorla tutulan serçe sürüsünü kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan serçe Richard'ın hikayesini konu ediyor. Sürüye liderlik edemeyeceğini öğrenen sevimli serçe Richard, kendi başına uçmaya karar verir. Yolda tanıştığı yeni serçelerin de tavus kuşu tarafından zorla tutulmasıyla onları kurtarmak için mücadeleye atılır.
- Başrollerinde Aslıhan Güner, Alican Yücesoy ve Emre Kınay’ın rol aldığı Zübeyde, Analar ve Oğullar, Zübeyde Hanım’ın, savaşlar, salgın hastalıklar, göçler ve yokluk içinde 6 çocuğundan 4’ünü ve eşini kaybederken “Mustafa”sını nasıl yetiştirdiğini beyaz perdeye taşıyor. Film, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hakkında pek bilgi sahibi olmadığımız annesi Zübeyde Hanım’ın, “Sarı Paşa”sı ile yaşadığı çatışmaları, onun uğruna verdiği mücadeleyi, dirayetini ve cesaretini anlatıyor.
- Senaristliğini ve yönetmenliğini Mert Uzunmehmet’in yaptığı Zuhur: Cinn-i Ayin, karanlık geçmişe sahip olan bir eve taşınan bir ailenin hikayesini konu ediniyor. Ünlü koleksiyoner Barbaros ve ailesi mühürlenen bir eve taşınırlar, ancak Barbaros’un evin arkasındaki alanda bulduğu “şeytan heykeli”ni koleksiyonuna eklemesiyle korkunç olaylar birbirini izler…
- Gerilim ve aksiyonu bir araya getiren Durdurulamaz (Retribution), Bir bankanın üst düzey yöneticisinin arabasında bomba olduğunu öğrenmesiyle gelişen olayları konu ediniyor. Amerikalı iş insanı Matt Turner’ın hayatı bir sabah çocuklarını okula götürürken arabasının altında bomba olduğunu öğrenmesiyle alt üst olur. Arabasının içerisinde mahsur kalan Matt, ailesini korumak için kendisine verilen talimatları yerine getirmeye çalışır. Giderek daha tehlikeli hale gelen görevleri yapmaya çalışan Matt, içene düştüğü bu kabustan kurtulmayı başarabilecek midir?
- Haftanın komedi filmlerinden Sur'da Devran, beyaz bir güvercinin peşinden yola koyulan üç arkadaşın hikayesini konu ediniyor. Diyarbakır Sur’da yaşayan üç arkadaş Titi, Dodo ve Şaşo bir yatışmaya katılmak için besledikleri güvercinleri serbest bırakırlar ama güvercinler geri dönmez. Planları suya düşen arkadaşların hayatı beyaz bir güvercinle değişir.
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