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Bir Derdim Var’ın Tanıtımı Yayınlandı

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Bir Derdim Var’ın Tanıtımı Yayınlandı
AyNA Yapım’ın, Kanal D ekranlarında yayına girecek yeni dizisi ‘Bir Derdim Var’ın çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden merakla beklenen diziden ilk tanıtım paylaşıldı.

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan, yeni sezonda Kanal D’de yayınlanacak ‘Bir Derdim Var’ dizisinin çekimleri hızla sürüyor. İtalyan yapımı ‘Oltre La Soglia’ (On The Brink) uyarlaması olan dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Akalay ve Fırat’la beraber Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu ve Sennur Nogaylar yer alırken onlara genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.

Diziye de adını veren mor ve ötesi’nin efsaneleşmiş şarkısı Bir Derdim Var’ı duyduğumuz tanıtımda dizinin genç oyuncu kadrosunu ilk kez görüyoruz. Ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alacak dizide gençlerin yaralarını sarmaya çalışan, Doktor Nilüfer’e hayat verecek Birce Akalay ile Savcı Ömer olarak karşımıza çıkacak Mert Fırat’ın karakterlerinin çatışması şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Aytekin Ataş’ın müziklerini yaptığı dizide mor ve ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstleniyor. Uyarlama tasarımında Duygu Ertekin’in imzasının bulunduğu Bir Derdim Var’ın yönetmenliğini Burak Müjdeci üstleniyor. Senaryosunun Yekta Torun’a ait olduğu dizinin senaryo ekibinde ayrıca Deniz Gürlek yer alıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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