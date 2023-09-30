Bir Derdim Var Dizisinden Bomba Detaylar: Oyuncu Kadrosu Kimlerden Oluşuyor?

Kanal D'nin yeni sezona damgasını vurması beklenen dizisi "Bir Derdim Var", seyircisini heyecanla bekliyor. Başarılı oyuncular Birce Akalay ve Mert Fırat'ın başrolde olduğu bu dikkat çekici yapım, ergenliğin derinliklerine ve gençlerin iç dünyasına yenilikçi bir bakış sunacak.

Oyuncu Kadrosu: Deneyim ve Genç Yetenek Bir Arada

Dizi için okuma provaları sırasında oyuncu kadrosunun büyük bir kısmı bir araya geldi. Birce Akalay ve Mert Fırat'ın yanında, Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Erdem Şenocak ve Başak Gümülcinelioğlu gibi sektörün deneyimli isimleri kadroda yerini alırken, Eylül Ersöz ve Ata Artman gibi genç yetenekler de bu projede boy gösterecek.

Dizi Konsepti ve Müziğin Önemi

"Bir Derdim Var", gençlerin ergenlik dönemlerindeki hassasiyetlerine, karşılaştıkları zorluklara ve günlük yaşamlarına odaklanacak. Dizi adını, Mor ve Ötesi'nin hit parçası "Bir Derdim Var"dan alırken, bu başarılı şarkının etkisi dizi boyunca hissedilecek. Projede müzik alanında Aytekin Ataş'ın özel dokunuşları olacak. Ayrıca, Mor ve Ötesi, bu projede müzik süpervizörlüğü ile de katkıda bulunacak.