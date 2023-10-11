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Beyaz Show’un Yeniden Ekranlara Dönüş Tarihi Belli Oldu!

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Beyaz Show’un Yeniden Ekranlara Dönüş Tarihi Belli Oldu!
Acun Ilıcalı, Türk televizyonunun en sevilen ve unutulmaz programlarından biri olan 'Beyaz Show' hakkında izleyicilere sevindirici bir haber verdi. Efsane programın geri döneceği tarih ile ilgili merak edilenler sonunda açığa kavuştu.

Ünlü televizyon yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Türk televizyonunun en sevilen ve unutulmaz programlarından biri olan 'Beyaz Show' hakkında izleyicilere sevindirici bir haber verdi. Efsane programın geri döneceği tarih ile ilgili merak edilenler sonunda açığa kavuştu.

Beyaz Show Ne Zaman Başlıyor?

Acun Ilıcalı, 2018'de son yayınını gerçekleştiren Beyaz Show'un ekranlara geri döneceği müjdesini verdi. Bu önemli açıklama, TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık ile gerçekleşen 'Az Önce Konuştum' programında geldi. İzleyicilerin merakla beklediği dönüş tarihi ise yılbaşında olacak.

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Beyaz Show’un Tarihsel Seyri

Beyaz Show, ilk olarak 6 Aralık 1996'da Kanal D ekranlarında başladı. Daha sonrasında 2000-2001 yılları arasında Star TV'de yayınlandı. 2001-2018 yılları arasında ise yine Kanal D ekranlarında devam etti. Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olarak kaydedilen bu eşsiz show programı, yıllarca milyonları ekran başına kilitledi.

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Acun Ilıcalı'nın Açıklamaları

Programın ne zaman yayınlanacağına dair detayları paylaşan Acun Ilıcalı, "Beyaz Show yılbaşında olacak. Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. Beyaz Show'un yılbaşında TV8 ekranlarında olması bekleniyor, bu da izleyicilerin yeni yıla oldukça eğlenceli bir başlangıç yapmasına olanak sağlayacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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