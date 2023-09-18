Berlin, La Casa de Papel Dünyasına Geri Dönüyor: Yeni Dizi 29 Aralık'ta Netflix'te!

Berlin ismiyle tanınan La Casa de Papel'in unutulmaz karakteri geri dönüyor. Oyuncu Pedro Alonso'nun canlandırdığı Berlin, 29 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te izleyiciyle buluşacak. Yeni çetesi ve heyecan verici yeni hikayesiyle Berlin, izleyicilere yine unutulmaz anlar yaşatacak.

Yeni Çete Üyeleri ve Dönüş Yapanlar

Berlin'e yeni çetesinde, elektronik mühendislik dehası Keila (Michelle Jenner), hayırsever profesör Damián (Tristán Ulloa), kamikaze Cameron (Begoña Vargas), sadık dostu Roi (Peña Fernández), ve çetenin durmak bilmeyen üyesi Bruce (Joel Sánchez) eşlik edecek. La Casa de Papel dünyasından Raquel Murillo ve Alicia Sierra olarak geri dönen Itziar Ituño ve Najwa Nimri, dikkat çeken diğer isimler arasında.

Yaratıcı Ekip

Dizi, La Casa de Papel'in yaratıcıları Álex Pina ve Esther Martínez Lobato tarafından oluşturuldu. Senaryo ekibinde Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva ve Lorena G. Maldonado yer alıyor. Yönetmen koltuğunu ise Albert Pintó, David Barrocal ve Geoffrey Cowper paylaşıyor.

Berlin Hakkında

Karanlık bir günü aydınlatabilecek tek şeyler; aşk ve büyük bir soygun. Berlin, henüz hastalığından haberdar olmadan önce ve İspanyol Kraliyet Darphanesi'ne sıkışmadan önceki "altın yıllarında" en sıra dışı soygunlarını planlıyor. 44 milyon dolarlık mücevherlerin kaybolması için bir soygun hazırlığına giriyor.

Berlin Fragman