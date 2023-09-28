Bergen'in Sırlarla Dolu Yaşamı: Neden bu Kadar Sevildi ve Erken Veda Etti?

Bergen, gerçek adıyla Belgin Sarılmışer, 16 Temmuz 1959'da Mersin'de doğdu. Müziğe olan yeteneğini küçük yaşlarda fark edenler, onu konservatuvara yönlendirdi. Ancak maddi sıkıntılar sebebiyle eğitimine devam edemedi.

Müzik Kariyerinin Başlangıcı

1977 yılında arkadaşlarının teşvikiyle sahneye çıkan Bergen, burada dikkatleri üzerine çekti ve kariyeri başlamış oldu. İlk büyük çıkışını 1982'de "Şikayetim Var" albümüyle yaptı.

Özel Hayatı ve Zorluklar

Yaşamı boyunca birçok zorlukla karşılaşan Bergen, Adana'da tanıştığı Halis Serbes'le evlendi. Ancak bu evlilik, Bergen için birçok acıya neden oldu. Serbes'in şiddetine maruz kalan sanatçı, bir kez de kezzap saldırısına uğradı ve bu saldırıda gözünden oldu.

Müzik Kariyerindeki Yükselişi

Tüm bu yaşadığı zorluklara rağmen Bergen, müziğe olan sevgisinden vazgeçmedi. "Acıların Kadını" adlı albümüyle büyük bir başarıya ulaştı. Albüm o kadar sevildi ki, Sezen Aksu'nun "Git" albümünden daha fazla satış rakamına ulaştı.

Bergen'in Veda Ettiği Yıl

Sanatçı, hayatının zirvesindeyken, 14 Ağustos 1989'da boşandığı eşi tarafından öldürülerek Adana'da trajik bir şekilde yaşamını yitirdi.

Bergen'in Mirası

Bergen, kısa yaşamına 5 longplay, 11 kaset, 129 şarkı ve bir film sığdırdı. Ölümünden sonra da adından söz ettirmeye devam etti. 1990 yılında "Giden Gençliğim" adlı albümü piyasaya sürüldü ve hızla tükendi. Ayrıca Bergen'in şarkıları Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca gibi sanatçılar tarafından yeniden yorumlandı.

Bergen, hayatının kısa süresine sayısız başarı sığdırmış, unutulmaz şarkılara imza atmış bir sanatçıdır. Müzik dünyasında bıraktığı iz, onun hala ne kadar değerli bir sanatçı olduğunu göstermektedir.