Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı Son Çağrı’nın galası gerçekleşti

Peninsula Otel'de gerçekleşen ve izleyicileri New York'a unutulmaz bir yolculuğa çıkaran geceye filmin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başta olmak üzere yapımcısı Onur Güvenatam, yönetmeni Gönenç Uyanık ve senaristi Nuran Evren Şit de katıldı.

Galaya ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh başta olmak üzere, sanat, eğlence ve sinema dünyasından aralarında Başak Dizer, Beyza Şekerci, Engin Hepileri, Hande Subaşı, Hasan Can Kaya, İbrahim Selim, Kenan Doğulu ve Sedef Avcı’nın da yer aldığı pek çok isim de katıldı.

İstanbul İçin Son Çağrı 24 Kasım’da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

İstanbul İçin Son Çağrı Hakkında

New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikaye… İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.

Yönetmen: Gönenç Uyanık

Senarist: Nuran Evren Şit

Yapımcı: Onur Güvenatam

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat

Yapım Şirketi: OGM Pictures