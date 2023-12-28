Başkan filmi 5 Ocak'ta beyazperdedeki yerini alacak

Oyunculuklarıyla kaliteli bir seyirlik olarak izleyicinin önüne çıkacak olan Başkan’da Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel, Bülent Çolak, Sinan Demirel ve Salih Kalyon’un yanı sıra ayrıca Muttalip Müjdeci ,Sadık Gürbüz, Gürberk Polat, Sercan Batık, Gözde Kaya, Nil Eray, Ataberk Tufan, Pamir Kurt, İbrahim Yıldırım, Fatih Yücebağ, Cavit Özer, Sevcan Aldatmaz ve Yunus Emre Orhan adlı yıldız oyuncular da yer alıyor.

Ovacık Belediye Başkanlığı için adaylıklarını ilan eden Fikri (Diren Polatoğulları) ve Zeynel (Necip memili), başkanlık yarışını komedi lisanı yüksek bir dille anlatıldığı filmin senaristi ve yönetmeni Ulaş Bahadır. A Time Medya / Hale Algan ve Lale Algan’ın yapımcılığını üstlendiği filmin basın toplantısında oyuncular özlenen komedi filminin nihayet izleyici ile buluşacağını ifade ettiler.

Oyuncu Büşra Pekin, ekiple tekrar bir araya gelmenin sevinci içinde olduğunu belirterek, "Biz Tunceli'de 4 hafta bu güzel ekiple vakit geçirdik. Çok güzel bir senaryosu olan, çok güzel bir coğrafyada, şahane bir film çektik. Şehir dışı işlerde ekipler başka türlü kaynaşır. Biz sanırım onun da üstüne çıktık hep beraber. Bir aile gibi olduk. Birbirimizi çok sevdik. Filmde de iki farklı aile ve o ailelerin yakın çevresine hepimiz hayat veriyoruz. Bu lezzeti o dostlukla, o güzel senaryo ve o diyalogların içerisinde verebildiğimize inanıyorum. Çok mutluyum." dedi.

Filme çok inandığını dile getiren Pekin, Ulaş Bahadır'ın çok kıymetli bir senarist ve yönetmen olduğunu ifade etti.

Belediye başkan adayının eşini canlandırdığını kaydeden Pekin, "Çok güçlü bir kadın. Bu mücadelede kocasının, ailesinin ve yaşadığı halkın yanında. Naif, çok tatlı, çok güzel bir kadın ama aynı zamanda kocasının başına bir şey geldiğinde de dişlerini, tırnaklarını çıkarabilen bir Anadolu kadını." şeklinde görüşlerini aktardı.

Oyuncu Necip Memili de başkan adaylarından birini canlandırdığını ve filmin seçimlere yakın vizyona girmesinin "manidar" olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Eğer hizmet istemeyi, bir halkın daha ferah ve rahat yaşamasını siyasete bağlayacaksak, bizim filmimizdeki siyaset sadece bu. Bir başkan kendisine göre bir hayat yaşamak istiyor. Diğeri de 'Halkın arzularına, isteklerine cevap vererek hizmet etmemiz gerekiyor.' diyor. Bizim siyasetle bağdaşacak tek yerimiz bu olabilir ama bizimki biraz daha işin latif şinas tarafı. O yüzden çok ayrılıyoruz. Bu başkanlık sürecinde, iki ailenin başından geçenlerin halka yansımalarını göreceğiz biraz. Çok eğleneceğiz."

Nursel Köse de belediye başkanının eşini canlandırdığını belirterek, "Hacer Donsuz, Ovacık'taki tek sosyete kadın. Tek başına sosyete oluşturan bir kadın. Şahsına münhasır, giyimi, tarzı... Kocasını çok destekliyor." ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Şerif Sezer başkan adaylarından birinin ablasını canlandırdığını söyleyerek, "Benim çok fazla filmim yok. Çok filmde oynamıyorum, oynamayı kabul etmiyorum. Eğer bir şeyi kabul ettiysem ki gerçekten onu sevmiş, çok iyi olacağına inanmışımdır. O yüzden oynamışımdır. Onu bilesiniz." dedi.

"Berber Sefer"i oynayan Bülent Çolak da projeyi 9-10 yıl önceden bildiğini ve film için saçlarını usturaya vurmak durumunda kaldığını dile getirdi.

Projeyi konuştuklarında öncelikle saçlarını kesmeyi kabul etmediğini vurgulayan Çolak, ancak Tunceli'de çekime gittiklerinde ise usturaya vurmayı kabul ettiğini aktardı.

İnsanların uzun zamandır beklediği bir film olduğunu sözlerine ekleyen Çolak, "Fragmanı izleyenlerden Vizontele tadını aldık diyenler oldu. Güzel bir tat bu. Bizim filmimizin, bize özgü, çok güzel, özgün bir mizahı var. İnsanlar o tadı özlemiş. Büyük merakla bekliyorlar. Sıcacık bir film oldu bence." diye konuştu.

Yönetmen ve senarist Ulaş Bahadır ise yapımcılara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Yapımcılarım Hale ve Lale Algan'a çok teşekkür ederim. Erkek egemen bir ülkede, koca yapım şirketlerinin yapamadığını, iki kadın çok güzel bir projeye inandılar, benimle birlikte yolculuğa çıktılar. Çok teşekkür ederim. Çok da güzel bir film armağan ettik bu ülkeye. Bizi yetiştiren, büyüten bu ülkeye biz de ölmeden bir imza attık. Güzel bir şey bıraktık. Tekrar tekrar izlenecek, Yeşilçam filmleri nasıl 40-50 yıl geçti hala izleniyor. Bu da öyle olacak. Evde canınız sıkıldığında, eşinizle kavga ettiğinizde, 'moralimi düzelteyim' diye tekrar izleyebileceğiniz bir şey var. Onun dışında siyaset yapmadan siyaset anlatmayı başarabildik. Çok muazzam bir şeydi."

Gülmeye olan ihtiyacı dile getiren Bahadır, "Bütün oyuncularımız sağ olsun var olsun, senaryomuzu sevdi. İşimize sıkı sıkıya sarılıp hep birlikte aile olduk, bağlandık. Her birimiz ülkemizi çok seviyor, ülkemizdeki insanlar mutlu olsun istiyoruz. Bunun için güldürmeye geliyoruz. Gülmeye çok ihtiyacımız var." ifadelerine yer verdi.

Filmin ikincisinin de geleceğinin müjdesini veren Bahadır, "Hikaye bir seri film hikayesi. İkincisi de gelecek." dedi.

Film 5 Ocak 2024'te sinemaseverlerle buluşacak.