Barış Telli'nin Hayatını Anlatan "Hayatla Barış" Filminin Yıldız Kadrosu ve Çekim Detayları

Ünlü ampüte futbolcu Barış Telli'nin ilham verici yaşam öyküsü "Hayatla Barış" adlı filmle beyaz perdeye taşınıyor. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu olan bu filmde, Taner Ölmez ve Sinan Tuzcu gibi değerli isimler yer alıyor. Barış Telli'nin hayat mücadelesini ve ampüte futbolun Türkiye'de nasıl bir ilerleme kaydettiğini anlatan bu film, büyük bir merakla bekleniyor.

Barış Telli ve Ekip: Ampüte Futbolun Türkiye'deki Yükselişi

Barış Telli, genç yaşlarda yaşadığı trajik bir kaza sonrası hayatına yeniden yön veren ve ampüte futbolunda Türkiye'yi dünya şampiyonu yapan bir sporcudur. Barış Telli, bu film aracılığıyla gençlere "Hayallerinizin peşini bırakmayın" mesajını vermek istiyor. "Bu film, gençlerimize umut olacak ve onların da hayatla mücadelelerinde ışık tutacak," diye belirtiyor Telli.

Taner Ölmez: Barış Telli'nin Etkileyici Hikayesinin Aktarıcısı

Filmde Barış Telli karakterini canlandıran Taner Ölmez, projeye katılmasındaki en büyük etkenin Telli'nin hayat hikayesi olduğunu belirtiyor. Ölmez, "Barış'ın enerjisiyle projeye daha da bağlandım. Futbol evrensel bir dil ve bu film sadece Türkiye'nin değil, dünyanın filmi olacak," diyor.

Sinan Tuzcu: Ampüte Futbolun Teknik Direktörü ve Umut Hikayesi

Sinan Tuzcu, filmde teknik direktör rolünü üstleniyor. Film, ampüte futbolun Türkiye'deki yükselişini anlatırken, aynı zamanda büyük bir umut hikayesi sunuyor. Tuzcu, "Bu filmde yüksek kaliteli bir prodüksiyon ve mükemmel oyunculuk var," diyor.

Çekimler ve Yapımcı Detayları

Film, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çekiliyor ve Sinan Tuzcu da burada çekimlerin çok keyifli geçtiğini belirtiyor. Four Story Prodüksiyon tarafından yapılan ve Ekin Pandır'ın yönettiği bu filmin senaryosu Caner Erzincan ve Koray Yeltekin tarafından yazılmış. Uluslararası standartlarda CGI teknolojisi kullanılacak olan film, Şubat 2024'te seyirciyle buluşmayı hedefliyor.