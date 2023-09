Balina (The Whale) Tiyatro Sahnesine Çıkıyor

Zorlu PSM, Craft Tiyatro ve Free Stage ortak yapımcılığı ile Samuel D. Hunter’ın aynı isimli oyunundan uyarlanarak geçtiğimiz seneye damgasını vuran, Akademi Ödülleri’nde aldığı 3 adaylığın yanında, Brendan Fraser’a “En İyi Erkek Oyuncu” Oscar’ını kazandıran Balina, bir baba-kızın çok geç kaldıkları küçük bir kavuşma hikayesini anlatıyor.

Zorlu PSM, Craft ve Freestage ortak yapımcılığında, İbrahim Çiçek’in yönettiği oyun; Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in performanslarıyla 20 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’ne taşınıyor.

Bir baba-kızın yaşam ile ölüm arasındaki kısacık karşılaşması olan ‘Balina’, Kia’nın ve URBAN Care’in katkılarıyla 20 Ekim akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde prömiyerini yaparak sezon boyunca Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyun Künyesi

Yazan: Samuel D. Hunter

Yöneten: İbrahim Çiçek

Çeviren: Balım Kar

Dekor Tasarım: Günsu Sarı

Kostüm Tasarım: Nihal Kaplangı

Işık Tasarım: Yakup Çartık

Müzik Tasarım: Ömer Sarıgedik

Yardımcı Yönetmen: Egemen Cıgal

Reji Asistanları: Ayşe Özce Çınar, Ada Bıkım, Nazlı Ocakçı

Yapımcılar: Zorlu PSM, Craft, Freestage

Yürütücü Yapımcı: Cenk Suyabatmaz

Uygulayıcı Yapımcı: Omnia Yapım

Yapım Koordinatörü: Başak Saygılı

Oynayanlar: Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir, Emine Evirgen

Oyun Hakkında

“Balinaya yazık değil mi? Kocaman zavallı bir hayvan yalnızca. Ahab’a da üzülüyorum bir yandan. Balinayı öldürmeyi başarırsa hayatının daha güzel olacağını sanıyor ama öyle bir şey olmayacak.”

Balina affetmek üzerine bir oyun…

Bir veda, bencillik, yalnızlık, özlemek, Moby Dick, çok özlemek, utanmak, çok ama çok özlemek…

Çok hassas, her an kırılabilir ve tam da bu yüzden her an kırabilir insanların hikayesi Balina.

Aile bu işte, çok hassas.

Hele bir de hayat boyu seni bekleyen vicdan azabının kapını çaldığını biliyorsan. Kızın iki yaşındaysa ve sen arkana bile bakmadan gitmişsen ya da hiç düşünmemişsen küçücük bir kalbi kırdığını, o zaman çok daha hassas.

Elinde ne var?

Aşık oldum mu diyeceksin? Bilmiyorum mu diyeceksin? Sessiz sessiz affetmesini mi bekleyeceksin?

Ya da

Zamanında yanında olamadığın çocuğunun bir balinanın arkasından gözyaşlarıyla yazdığı birkaç cümlenin seni kurtarmasını mı bekleyeceksin?

Belki sorarsın,

Belki sana gittiğiniz tatili hiç unutamadığını, denize bakıp balinaların orada olup olmadığını düşündüğünü tam da bu anda gözüne giren güneşi ve ayağına batan kumları anlatır.

Sonrasında hep o kum taneleri gibi güneşin altında kaldığını, seni hep beklediğini, denize baktığını ve bir gün o sonsuzluktan gelip ona gülümseyeceğini düşündüğünü anlatır.

Senin kızın sonuçta.

Terk ettiğin kızın.

Bilmiyorum,

Belki.