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Bahadır Tatlıöz’ün yeni albümü yayında!

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Bahadır Tatlıöz’ün yeni albümü yayında!
Yayınlamış olduğu projelerle ve Türk müziğine getirdiği yeni solukla, dönemin en etkili ve en üretken isimlerinden biri haline gelen müzisyen, söz yazarı, aranjör, klip yönetmeni ve prodüktör Bahadır Tatlıöz; yeni albümü ''Berceste''yi müzikseverlerle buluşturdu.

Bahadır Tatlıöz’ün uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı albümde toplamda 10 şarkı yer alıyor. Şarkıların sözü ve müziği sanatçının kendisine ait olurken, tüm düzenlemeleri ile de başarılı sanatçı bizzat ilgilendi.

Türk pop müziği dinleyicisi adına uzun zamandır yayınlanmayan tatta bir şahsına münhasırlık ve farklılık sunan albüm; mevcut dönemde ve gelecek dönemde kendi kulvarında arşivlik olacak nitelikte...

Muazzam bir bütünlüğe sahip olan ve yadsınamaz bir müzikalite anlayışıyla ''Berceste''yi dinleyicisine sunan Bahadır Tatlıöz’ün yeni albümü pırıl pırıl ve tertemiz melodilerle hikayelerimize eşlik edecek.

'Hayat yolculuğumda bir çok duygu biriktirdim' diyen Bahadır Tatlıöz; yeni albümü ''Berceste'' ile ilgili duygularını da şöyle ifade etti;

''Çeşitli renklerim oldu, kimi soluk kimi canlı... Aşkları ve ihanetleri yaşadım, tabii ki yaşattım da. Çünkü kusurlarım var benim her insan gibi. Başarılar tattım ama değişmedim, hatta onları hayal kırıklıkları ile törpüledim... Hep biraz kendim oldum biraz da siz!

''Berceste'' ne demek... 'Divan edebiyatında söyleyiş güzelliği olan, derin anlam taşıyan, sanatsal yönden estetik değer taşıyan dizeler' anlamına geliyor. Yani yıllardır peşinde koştuğum idealin kısaltılmış anlatımı gibi. Bu albümde birçok Bahadır dinleyeceksiniz. Birbirinden tarz üslup ve duygu olarak bağımsız şarkılar duyacaksınız, kiminde şiirsel kiminde ise günlük samimi dilimi dinleyeceksiniz... Herkesin tarzına duygusuna uygun bir dünya kurma hayalimin yansıması bu albüm... Kısacası ben ne isem bu albüm o.''

Bahadır Tatlıöz’ün yeni albümü ''Berceste'' 3 Kasım Cuma günü Sony Music Türkiye etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında!

Kaynak:Haber Kaynağı

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