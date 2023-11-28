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  3. Ay yapım'ın show tv'de ekrana gelecek yeni dizisi 'ne gemiler yaktım'ın ikili afişi yayınlandı.

Ay yapım'ın show tv'de ekrana gelecek yeni dizisi 'ne gemiler yaktım'ın ikili afişi yayınlandı.

Yayınlanma:
Ay yapım'ın show tv'de ekrana gelecek yeni dizisi 'ne gemiler yaktım'ın ikili afişi yayınlandı.
Ay Yapım’ın 4 Aralık’ta ilk bölümüyle Show TV ekranlara gelecek yeni dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’ın ikili afişi yayınlandı. Birbirlerinden destek alarak hayatta kalma mücadelesi veren iki kadının yaşayacaklarına ortak olacağımız dizide Deniz Baysal ve Devrim Özkan’ın hayat verdiği Yasemin ve Fidan’ın hikayesi izleyicileri derinden etkileyecek.

Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda yer aldığı, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’ için geri sayım devam ediyor. 4 Aralık Pazartesi akşamı Show TV’de yayınlanmaya başlayacak dizinin başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.

Tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken diziden Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan (Devrim Özkan) karakterlerinin yer aldığı ikili afiş yayınlandı. Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’ın hikayesi iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil), Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacak.

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Tv-dizi-sinema-tiyatro
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