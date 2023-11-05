ATATÜRK’ün dünya prömiyeri Los Angeles’ta yapıldı

Los Angeles’taki gösterime; Yönetmen Mehmet Ada Öztekin, Yapımcılar Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu, başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, oyuncu Alican Barlas ve filmin müziklerine imza atan Batu Şener katıldı.

ATATÜRK 1. Film; Türkiye ile birlikte İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, tüm Balkan ülkeleri, Azerbaycan, Kazakistan, bütün Orta Doğu bölgesinin de içinde olduğu 30’dan fazla ülkedeki sinemalarda uluslararası izleyiciye sunulacak.

‘Atatürk’ün yayın takvimi: