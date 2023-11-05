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ATATÜRK’ün dünya prömiyeri Los Angeles’ta yapıldı

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ATATÜRK’ün dünya prömiyeri Los Angeles’ta yapıldı
Ülkemizde 3 Kasım’da sinemalarda gösterime giren Lanistar Media yapımı “Atatürk 1881 – 1919” 1. Filmin Dünya Prömiyeri, Los Angeles’taki ikonik Sony Stüdyoları’nda düzenlenen “Hollywood Türk Sinema Günleri” kapsamında gerçekleşti. Lanistar Media etkinliği “Mutlu ve gururluyuz!” notuyla paylaştı.

Los Angeles’taki gösterime; Yönetmen Mehmet Ada Öztekin, Yapımcılar Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu, başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, oyuncu Alican Barlas ve filmin müziklerine imza atan Batu Şener katıldı.

ATATÜRK 1. Film; Türkiye ile birlikte İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, tüm Balkan ülkeleri, Azerbaycan, Kazakistan, bütün Orta Doğu bölgesinin de içinde olduğu 30’dan fazla ülkedeki sinemalarda uluslararası izleyiciye sunulacak.

‘Atatürk’ün yayın takvimi:

  • ATATÜRK- 1. Film: 3 Kasım 2023’te Türkiye’de sinemalarda & Kasım ayında 30 ülkede vizyonda
  • ATATÜRK - 2. Film: 5 Ocak 2024’te Türkiye’de sinemalarda & Ocak ayında 30 ülkede vizyonda
  • 2024, Dijital platform yayınları

Kaynak:Haber Kaynağı

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