ATATÜRK’ün dünya prömiyeri Los Angeles’ta yapıldı
Yayınlanma:
Ülkemizde 3 Kasım’da sinemalarda gösterime giren Lanistar Media yapımı “Atatürk 1881 – 1919” 1. Filmin Dünya Prömiyeri, Los Angeles’taki ikonik Sony Stüdyoları’nda düzenlenen “Hollywood Türk Sinema Günleri” kapsamında gerçekleşti. Lanistar Media etkinliği “Mutlu ve gururluyuz!” notuyla paylaştı.
Los Angeles’taki gösterime; Yönetmen Mehmet Ada Öztekin, Yapımcılar Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu, başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, oyuncu Alican Barlas ve filmin müziklerine imza atan Batu Şener katıldı.
ATATÜRK 1. Film; Türkiye ile birlikte İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, tüm Balkan ülkeleri, Azerbaycan, Kazakistan, bütün Orta Doğu bölgesinin de içinde olduğu 30’dan fazla ülkedeki sinemalarda uluslararası izleyiciye sunulacak.
‘Atatürk’ün yayın takvimi:
- ATATÜRK- 1. Film: 3 Kasım 2023’te Türkiye’de sinemalarda & Kasım ayında 30 ülkede vizyonda
- ATATÜRK - 2. Film: 5 Ocak 2024’te Türkiye’de sinemalarda & Ocak ayında 30 ülkede vizyonda
- 2024, Dijital platform yayınları
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