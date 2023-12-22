ATATÜRK Kıtaları Aşıyor

Türkiye’deki sinema izleyicisinden büyük ilgi gören Lanistar Media yapımı “ATATÜRK 1881-1919” filmi, dünyanın 5 kıtasına ulaştı. Dünya prömiyeri Hollywood’da yapılan film, Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’dan sonra Avustralya kıtasında da vizyona girdi. “ATATÜRK”ün gösterildiği ülkeler arasına Taiwan da eklendi.

Türkiye’de ‘2023’ün En İyi Açılış Yapan Draması’ olan ve Box Office Türkiye verisine göre 1,5 milyondan fazla izleyiciye ulaşan “ATATÜRK 1881-1919” 1. Film, Türkiye’den hemen sonra İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İsveç ve Hollanda sinemalarında yer aldı. Film, Kosava, Azerbaycan ve Orta Doğu bölgesinin de içinde olduğu 30’dan fazla ülkede ‘rekor’ sayıda izleyiciye ulaştı. Özellikle Almanya’da önemli bir gişe başarısına imza atan film, gösterime girdiği hafta “The Marvels”ın yanı sıra Alman sinema listelerinde yer alan diğer tüm filmleri geride bıraktı. “ATATÜRK” filminin gösterime girmesi, pandemiyle birlikte sinemaya gidenlerin azalmasının ardından Almanya sinema pazarının toparlanması için önemli bir kilometre taşı ve ‘Türk sinemasının geri dönüşü’ olarak değerlendirildi.

“ATATÜRK II” 5 Ocak’ta vizyonda!

“ATATÜRK 1881-1919” 2. Film ise 5 Ocak’ta Türkiye’de, ardından da tüm dünyada vizyona girecek. Kasım ayında vizyona giren 1. Film’in devamı niteliğindeki “ATATÜRK II”, Çanakkale Savaşı’na ve 1919 yılına kadar süren sürece odaklanıyor. 1915 yılında, Gelibolu cephesinde büyük bir sınav veren Mustafa Kemal’in önünde başka savaşlar vardır. Doğu Cephesi’nde Ruslara, Suriye cephesinde ise İngilizlere karşı büyük bir mücadele verecek; sonunda 1. Dünya Savaşı’nda Savaşı’nı kaybetmeyen tek Osmanlı Subayı olarak tarihe geçecektir. Fakat tüm bu başarıların ardından İstanbul’a döndüğünde kötü bir sürprizle karşılaşacaktır…

“ATATÜRK 1881-1919” 2. Film de önce 5 Ocak’ta Türkiye’deki sinemalarda gösterilecek. Hemen ardından yurt dışındaki izleyiciyle buluşacak. Her iki filmin 2024 yılında dijital platformlarda yayınlanması için görüşmeler sürüyor.

“Kurtuluşa Doğru” giden yolun, Millî Mücadele’yle kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir liderin anlatıldığı filmde; Mustafa Kemal rolünü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne’i Esra Bilgiç canlandırıyor.

Filmin Tarih Danışmanları:

Genel Danışmanlar: Orhan Çekiç, Saadet Özen, Hacı Mehmet Duranoğlu

Askerî Danışman: Tuncel Koç

Askerî Kostüm Danışmanı: Kadir Türker Geçer

Osmanlı Türkçesi Danışmanı: Üzeyir Karataş