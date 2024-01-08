ATATÜRK II Filmi Oyuncuları İzmir Halkıyla Buluştu

Lanistar Media yapımı “ATATÜRK II 1881-1919” filminin ekibi, vizyonun ilk gününü halkla geçirdi. İzmir’deki İstinyepark Renk sinemasında izleyicilerle buluşan ekip, filmi de yine İzmirlilerle birlikte izledi. Gösterim öncesi düzenlenen söyleşiye yapımcılar Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu, Yönetmen Mehmet Ada Öztekin ile oyuncular Aras Bulut İynemli ve Esra Bilgiç katıldılar.

Madame Corinne karakterine hayat veren Esra Bilgiç, “Cumhuriyet’in 100. yılında her oyuncu böyle bir filmin içinde olmak ister ve biz bunu yapabildiğimiz için çok şanslıyız” dedi.

Sözlerine “Bağımsızlığımızın simgesi, Kurtuluş Savaşımızın son durağı İzmir’de olmak büyük mutluluk” diyerek başlayan Aras Bulut İynemli şöyle devam etti: “Atatürk rolünün sorumluluğunun çok ağırdı. Ancak Cumhuriyetimizin 100. yılında bu sorumluluğu taşımayı bildik. Atatürk’ü daha iyi anlatabilmeyi amaçlarken bize yol gösteren Atamızın ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözü oldu. Tüm ekip bunun için çalıştık; umarız layık olmuşuzdur.”

“ATATÜRK filmini hayata geçirmek heyecan verici olduğu kadar zorluydu” diyen Yönetmen Mehmet Ada Öztekin:

“Herkesin aklındaki, kalbindeki Atatürk’ü anlatmanın sonsuzluğuyla sınandık ama en iyi profesyonellerle buluşarak bu işe soyunma cesaretini gösterdik. Ülkeyi en zorlu şartlardan çıkarabilmiş, bir milleti imkânsızlıklar içinde savaşmaya ikna edebilmiş ve ona zafer kazandırmış bir lider nasıl olmalı diye düşündük. Sonunda Atatürk’ü anlatan, millî mücadelemizi hatırlatan bir sinema filmini dünya standartlarında çektik ve hem onun hem de Türk milletinin yenilmez ruhunu tüm dünyaya gösterdik.”

“Tüm dünya Atatürk’ü ve millî mücadelemizi tanıyacak”

“Filmimiz Atatürk’e, silah arkadaşlarına, bugüne kadar vatan için canını sakınmamış şehit ve gazilere armağan, Türk milletine emanettir” vurgusu yapan Yapımcı Saner Ayar, “Bizim büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüz vardı. Artık büyük bir ‘Atatürk filmimiz’ de var ve onu ilk filmde olduğu gibi Orta Doğu’dan Avrupa’ya, Asya’dan Avustralya’ya kadar bütün dünya seyredecek, tanıyacak. Üçüncü ve dördüncü filmlerle bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam etmek istiyoruz.”

Cumhuriyet’in 100. yılında Türk halkına “ATATÜRK” filmini armağan etme arzusunun en büyük motivasyonları olduğunu belirten Yapımcı Hakan Karamahmutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne mutlu ki filmimiz için çalışırken Atatürk üzerine başka filmler çekildi, daha da çekilecektir. Bizim için önemli olansa insanî yönleriyle bir Atatürk filmi yapmak ve bu yolda gençlere, yeni yapımlara bir yol açmaktı.”

“ATATÜRK II” dünyada 30’dan fazla ülkede gösterilecek

“ATATÜRK II”, Türkiye’de ‘2023’ün En İyi Açılış Yapan Draması’ olan, Box Office Türkiye verisine göre 1,7 milyona yakın seyircinin izlediği ve 30’dan fazla ülkede gösterilerek yurt dışında da rekor izleyiciye ulaşan “ATATÜRK I. Film”in devamı niteliğini taşıyor.

Türkiye’nin yanı sıra Ocak ayında dünyada 30’da fazla ülkede gösterime girecek “ATATÜRK II”; 1915’ten başlayarak Çanakkale Savaşı’na ve 1919 yılına kadar süren sürece odaklanıyor. 1915 yılında, Gelibolu cephesinde büyük bir sınav veren Mustafa Kemal’in önünde başka savaşlar vardır. Doğu Cephesi’nde Ruslara, Suriye cephesinde ise İngilizlere karşı büyük bir mücadele verecek; sonunda 1. Dünya Savaşı’nda Savaşı’nı kaybetmeyen tek Osmanlı Subayı olarak tarihe geçecektir. Fakat tüm bu başarıların üstüne İstanbul’a döndüğünde kötü bir sürprizle karşılaşacaktır…

Bir Mehmet Ada Öztekin filmi “ATATÜRK 1881-1919”, Millî Mücadele’yle kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor. Filmde; Mustafa Kemal rolünü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne’i Esra Bilgiç canlandırıyor.

Filmin Tarih Danışmanları ise şöyle: Genel Danışmanlar Orhan Çekiç, Saadet Özen, Hacı Mehmet Duranoğlu. Askerî Danışman Tuncel Koç. Askerî Kostüm Danışmanı Kadir Türker Geçer. Osmanlı Türkçesi Danışmanı: Üzeyir Karataş.