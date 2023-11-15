ATATÜRK filmiyle Türk Sineması Almanya’ya Geri Döndü

Lanistar Media yapımı “ATATÜRK 1881-1919” 1. Film, yurt dışı galalarının yanı sıra 30’dan fazla ülkedeki sinema gösterimleriyle dünyanın dört kıtasına dağıldı. Türkiye’de ‘2023’ün En İyi Açılış Yapan Draması’ olan; ikinci haftasında 750 binden fazla izleyiciye ulaşan “ATATÜRK 1881-1919”, Almanya’da 78 sinemada gösteriliyor.

“The Marvels”ın yanı sıra Alman sinema listelerinde yer alan diğer tüm filmleri geride bırakan “ATATÜRK” filminin gösterime girmesi, pandemiyle birlikte sinemaya gidenlerin azalmasının ardından, Almanya sinema pazarının toparlanması için önemli bir kilometre taşı ve ‘Türk sinemasının geri dönüşü’ olarak değerlendiriliyor.

Yapımcı Saner Ayar, “ATATÜRK 1881-1919” filmini millî mücadelemizi ve onun kahramanını tüm dünyaya anlatmak için çektik. Elbette bundan hoşlanmayanlar, engellemek isteyenler de oldu. Bu nedenle Türkiye’de ve Almanya’da ulaştığımız güçlü rakamlar, sinema seyircisinin ilgisi bizi çok memnun ediyor” diyerek şöyle devam etti: “Hayal ettiğimiz gibi, filmimizin ATATÜRK’ün tüm dünya halklarına ilham vermesine aracılık etmesi çok gurur verici. İzleyiciler şimdiden Ocak ayındaki ikinci filme hazırlanabilirler.”

Filmin Avrupa’daki sinemalarda dağıtımını yapan Kinostar Filmverleih’in Genel Müdürü Michael Roesch de sonuçların heyecan verici olduğunu belirtti: “Seyircilerimiz tarafından son derece olumlu karşılanan, büyük tarihi figürlerden biri hakkında muhteşem bir film. Daha mutlu olamazdık.”

Öte yandan filmin “ATATÜRK 1881-1919” filminin galası, Dubai Başkonsolosluğu ile Abu Dabi Büyükelçiliği himayelerinde Dubai İş Konseyi’nin organizasyonuyla düzenlendi. Türkiye’den binlerce kilometre uzakta izleyen vatandaşlar duygusal anlar yaşadığı film, büyük beğeni topladı. Dubai Wafi City Vox sinemasında yapılan galaya, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Abu Dabi Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Burcu Keriman Erdoğdu Tunçer ile KKTC Birleşik Arap Emirlikleri Temsilcisi Umut Koldaş katıldılar. Film gösteriminden önce Atatürk ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.

Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere dört kıtada gösterilen, Türkiye’den hemen sonra İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İsveç, Hollanda ve son olarak Azerbaycan’da vizyona giren “ATATÜRK 1881-1919” 1. Film, Kazakistan’ın yanı sıra tüm Balkan ülkeleri ve Orta Doğu bölgesinin de içinde olduğu 30’dan fazla ülkede sinemalarda yer alacak.

Bir Mehmet Ada Öztekin filmi olan “ATATÜRK 1881-1919”, Millî Mücadele’ye giden yolda kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor. Filmde; Mustafa Kemal rolünü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Ali Rıza Efendi’yi Mehmet Günsür, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne’i Esra Bilgiç canlandırıyor.

Hazırlığı 1,5 yıl, çekimleri yaklaşık 4,5 ay süren “ATATÜRK 1881-1919” sinemada iki film olarak yayınlanacak. “ATATÜRK 1881-1919” 1. Film, TV’deki 75 dakikalık özel yayının ardından 3 Kasım’da 132 dakika uzunluğundaki sinema versiyonuyla izleyiciyle buluştu. İkinci film 5 Ocak’ta sinemada gösterime girecek.

Filmin Tarih Danışmanları:

Genel Danışmanlar: Orhan Çekiç, Saadet Özen, Hacı Mehmet Duranoğlu; Askerî Danışman: Tuncel Koç; Askerî Kostüm Danışmanı: Kadir Türker Geçer; Osmanlı Türkçesi Danışmanı: Üzeyir Karataş

‘Atatürk’ün yayın takvimi: