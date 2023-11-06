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“ATATÜRK” filminden gişe rekoru

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“ATATÜRK” filminden gişe rekoru
3 Kasım’da sinemalarda gösterime giren “ATATÜRK 1881-1919” 1. Film, yılın ‘En İyi Açılış Yapan’ yerli drama filmi oldu.

Box Office Türkiye’nin açıkladığı rakamlara göre; ATATÜRK, vizyona girdiği ilk üç günde 269.113 seyirci ile gişenin zirvesine oturdu.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı, Senaryosu Necati Şahin’e ait Lanistar Media yapımı filmde; Atatürk rolünü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya, Madame Corinne’i Esra Bilgiç, Ali Rıza Efendi’yi Mehmet Günsür canlandırıyor.

Atatürk’ün çocukluğu ile başlayan “ATATÜRK 1881-1919”, Millî Mücadele’ye giden yolda kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor.

ATATÜRK isimli ilk drama projesi olan film, ayrıca Ali Rıza Efendi’nin ilk kez göründüğü ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bilinmeyen aşkları Madame Corinne ile Miti karakterlerinin de ilk kez işlendiği yapım olma özelliğini taşıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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