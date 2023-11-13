“ATATÜRK” 2. haftasında 750 binden fazla izleyiciye ulaştı

Yapımcı Saner Ayar: “Türkiye’de 2023’ün en iyi açılış yapan draması olan bu eser, yabancı ülkelerde vizyona rekorla başladı ve Avrupa’da 160 sinema salonuyla pandemiden beri en geniş ağa ulaşan Türk filmi oldu. Atatürk’ün fikriyatı gibi onu anlatan eserleri de engelleyemeyecekler!”

Lanistar Media yapımı “ATATÜRK 1881-1919” 1. Film, yurt dışı galaları ve sinema gösterimleriyle şimdiden dünyanın dört kıtasına dağıldı. Film Türkiye’de ‘2023’ün En İyi Açılış Yapan Draması’ oldu; ikinci haftasında ise bu rakamları da geride bırakacak bir izleyici kitlesine ulaştı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de gösterime giren filme, PKK/YPG yandaşları müdahale etmek istediler. Öte yandan daha önce de filmin yurt dışı gösterimlerinin ve galaları engellemeye çalışılmıştı. “ATATÜRK” filminin Paris, Berlin, Amsterdam, Brüksel gibi dünya başkentlerinde yapılması planlanan galaları ‘güvenlik’ nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı. Yapımcı Saner Ayar, Eylül ayında Los Angeles’ta fiziki ve sözlü saldırıya uğradı.

Filmin dünya prömiyerinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın katkılarıyla 4-5 Kasım tarihlerinde Los Angeles’taki “Hollywood Türk Film ve Drama Günleri” kapsamında yapılmasının, bu saldırı girişimlerine ‘en iyi cevap’ olduğunun altını çizen Saner Ayar şöyle devam etti: “Hollywood’un ardından Senegal’de (Dakar) ve Washington’daki galalarıyla, Dubai’deki özel gösterimiyle filmimiz Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika’ya, dünyanın dört kıtasına ulaştı. ‘ATATÜRK 1881-1919’ Avrupa’da 160 salonda gösteriliyor.”

İsveç’te, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde vizyona giren “ATATÜRK 1881-1919” filminden rahatsız olan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren afişler hazırlayarak gösterimin yapılacağı sinema yakınındaki otobüs durağı ve elektrik direklerine asarak; sosyal medyada paylaşımlar yaptılar. Saner Ayar konuyu şöyle değerlendirdi:

“Terör örgütünün Atatürk’e hakaret içeren afişlerini yine Türkler fark etmiş ve kaldırmışlar. Ne kadar isteseler de uğraşsalar da Atatürk’ün fikriyatı gibi onu anlatan eserleri de engellemeleri mümkün olmayacak. Bu millet her zaman ona sahip çıkacak.

23 Ekim’de düzenlediğimiz Gala gecemizde de ifade ettiğimiz gibi ‘ATATÜRK’ filmini kahraman Türk ordusuna, bizim için, vatan için canını sakınmamış tüm şehit ve gazilerimize armağan ettik. Filmimiz bundan sonra izleyicisine, milletimize emanettir.”

Vizyona girdiği ülkelerde de ‘rekor’ izleyici sayısına ulaşan “ATATÜRK”, Box Office verilerine göre; Türkiye’de 2023’ün ‘En İyi Açılış Yapan Draması’ oldu. İkinci haftasında bu rakamları da geride bıraktı ve ilk 10 günde 750 binden fazla kişi tarafından izlendi. Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere dört kıtada gösterilen, Türkiye’den hemen sonra İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İsveç, Hollanda ve son olarak Azerbaycan’da vizyona giren “ATATÜRK 1881-1919” 1. Film, Kazakistan’ın yanı sıra tüm Balkan ülkeleri ve Orta Doğu bölgesinin de içinde olduğu 30’dan fazla ülkede sinemalarda yer alacak.

Bir Mehmet Ada Öztekin filmi olan “ATATÜRK 1881-1919”, Millî Mücadele’ye giden yolda kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor. Filmde; Mustafa Kemal rolünü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Ali Rıza Efendi’yi Mehmet Günsür, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne’i Esra Bilgiç canlandırıyor.

Hazırlığı 1,5 yıl, çekimleri yaklaşık 4,5 ay süren “ATATÜRK 1881-1919” sinemada iki film olarak yayınlanacak. “ATATÜRK 1881-1919” 1. Film, TV’deki 75 dakikalık özel yayının ardından 3 Kasım’da 132 dakika uzunluğundaki sinema versiyonuyla izleyiciyle buluştu. İkinci film 5 Ocak’ta sinemada gösterime girecek.

Filmin Tarih Danışmanları:

Genel Danışmanlar: Orhan Çekiç, Saadet Özen, Hacı Mehmet Duranoğlu; Askerî Danışman: Tuncel Koç; Askerî Kostüm Danışmanı: Kadir Türker Geçer; Osmanlı Türkçesi Danışmanı: Üzeyir Karataş

‘Atatürk’ün yayın takvimi: