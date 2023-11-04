ATATÜRK ‘1. Filmin Tamamı’ 3 Kasım’da Sadece Sinemalarda!

“ATATÜRK 1881-1919” sinemalarda iki film olarak yayınlanacak. TV’deki 75 dakikalık özel yayının ardından, ATATÜRK ‘1. Film’in 132 dakika uzunluğundaki tamamı 3 Kasım’da sinemalarda gösterime giriyor. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı, Senaryosu Necati Şahin’e ait Lanistar Media yapımı filmde; Atatürk rolünü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya, Madame Corinne’i Esra Bilgiç, Ali Rıza Efendi’yi Mehmet Günsür canlandırıyor. Atatürk’ün çocukluğu ile başlayan “ATATÜRK 1881-1919”, Millî Mücadele’ye giden yolda kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor. ATATÜRK isimli ilk drama projesi olan film, ayrıca Ali Rıza Efendi’nin ilk kez göründüğü ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bilinmeyen aşkları Madame Corinne ile Miti karakterlerinin de ilk kez işlendiği yapım olma özelliğini taşıyor.

Gösterimleri iki film hâlinde yapılacak ATATÜRK’ün Yayın Takvimi: ATATÜRK- 1. Film: 3 Kasım 2023’te Türkiye’de sinemalarda & Kasım ayında 30 ülkede vizyonda ATATÜRK - 2. Film: 5 Ocak 2024’te Türkiye’de sinemalarda & Ocak ayında 30 ülkede vizyonda 2024, Dijital platform yayınları



Filmin Danışmanları:

Genel Danışmanlar: Orhan Çekiç, Saadet Özen, Hacı Mehmet Duranoğlu Askerî Danışman: Tuncel Koç Askerî Kostüm Danışmanı: Kadir Türker Geçer Osmanlı Türkçesi Danışmanı: Üzeyir Karataş

Fragman: https://www.youtube. com/watch?v=lgW9YAc3vE0

MÜZİK

Filmin, BATU ŞENER imzalı ilk soundtrack ’i (23 parça) 29 Ekim’de dijital platformlarda yayınlandı. Ulaşmak için: https://shorturl.at/IK017

’i (23 parça) 29 Ekim’de dijital platformlarda yayınlandı. https://shorturl.at/IK017 Soundtrack’in solo enstrüman kayıtları Los Angeles’ta, orkestra kayıtları ise 12 Maymun, Parazit, Air Strike, City of Lies gibi sinema filmlerinde de kullanılan, Macaristan’daki Budapest Scoring adlı stüdyoda yapıldı.

2. soundtrack , 5 Ocak’ta 2. filmin sinemalarda gösterime girmesiyle 27 parça olarak dijital platformlarda yayınlanacak.

, 5 Ocak’ta 2. filmin sinemalarda gösterime girmesiyle 27 parça olarak dijital platformlarda yayınlanacak. 3 yaşından beri müzikle uğraşan Batu Şener, 17 yıl klasik müzik eğitimi aldı. Berklee Müzik Okulu’nun ardından Columbia College Chicago’da yüksek lisans yapan Şener, ardından İngiliz besteci John Powell’ın ekibinde yer aldı. Şener’in imzası bulunan Hollywood filmlerinden bazıları şöyle: Buck Wild’ın Buz Devri Maceraları (2022), Ferdinand (2017), Solo: Bir Star Wars Hikâyesi (2018), Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya (2019), Vahşetin Çağrısı (2020).

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Filmin görüntü yönetmenliğini 7. Koğuşta Mucize’de de imzası olan TORBEN FORSBERG yaptı.

OYUNCULAR

ATATÜRK 1 FİLM: Aras Bulut İynemli (Mustafa Kemal Atatürk), Songül Öden (Zübeyde), Sarp Akkaya (Enver), Esra Bilgiç (Corinne), Mehmet Günsür (Ali Rıza), Darko Peric (General Kovachev), Berk Cankat (Ali Fuat), John James (Von Der Goltz), Emre Mete Sönmez (Mustafa - 7 Yaş), Sahra Şaş (Makbule), Bertan Asllani (Ali Fethi), Şahin Sancak (Nuri), Atakan Yarımdünya (Yakup Cemil), Beran Kotan (Ömer Naci), Sinan Arslan (Cevat Abbas), Lidija Kordic (Miti), Oğulcan Arman Uslu (İsmet), Doğaç Yıldız (Rauf), Alican Barlas (Kazım Karabekir), Alpay Kemal Atalan (Esat Paşa), Devrim Özder Akın (Hüseyin Dayı), Bülent Polat (Şemsi Efendi), Onur Özaydın (Sorgucu), Hamdi Alkan (Rıza Paşa), Nadi Güler (Mehmet Paşa), Erman Saban (Kolağası), Cahit Gök (Cemal Paşa), Meriç Özkaya (Talat Paşa), Baki Davrak (Ömer Muhtar), Emre Yetim (Damat Lütfü), Emir Çubukçu (Salih Bozok).

ATATÜRK 2 FİLM: Aras Bulut İynemli (Mustafa Kemal Atatürk), Songül Öden (Zübeyde), Sarp Akkaya (Enver), Esra Bilgiç (Corinne), Şahin Sancak (Nuri), Pedja Bjelac (Liman Von Sanders), Emre Mete Sönmez (Mustafa -7 Yaş), Sinan Arslan (Cevat Abbas), Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (Hüseyin Çavuş), Berk Cankat (Ali Fuat), Şehsuvar Aktaş (Vahdettin), Sahra Şaş (Makbule), Bertan Asllani (Ali Fethi), Oğulcan Arman Uslu (İsmet), Alican Barlas (Kazım Karabekir), Alpay Kemal Atalan (Esat Paşa), Cahit Gök (Cemal Paşa), Meriç Özkaya (Talat Paşa), Bülent Polat (Şemsi Efendi), Dieter Rupp (Falkenhayn), Alex Dave (Churchill), Emre Yetim (Damat Lütfü), Onur Özaydın (Sorgucu), Erman Saban (Kolağası), Gürsu Gür (Binbaşı Lütfü), Lidija Kordic, (Miti), Orkuncan İzan (Yunus Nadi), Bahadır Karaca (Bedri), Serhat Talay (Sadrazam Ahmet İzzet Paşa), Caner Music (Cevat Çobanlı), David Popovikj (Mustafa - 14 Yaş),

Marko Risteski (Ali Fethi - 14 Yaş), Archie Mckay (Yarbay Wylie).

KOSTÜM

Filmin kostümlerinin tasarımı GAMZE KUŞ’a ait.

Askerî kostümler için 12 bin metre kumaş, belirlenen renk tonlarında üretildi.

Sivil halk kostümleri için yaklaşık 10 bin metre, ana oyuncular için yaklaşık 7 bin metre kumaş kullanıldı.

3 bin kostüm için 4 atölye yaklaşık 30 hafta üretim yaptı.

Tasarımları MÜCELLA MERT’e ait 2.500 şapka için 16 hafta boyunca 3 atölye faaliyet gösterdi.

300 Anzak askeri şapkası Avustralya’dan getirtildi.

Hazırlanan kostümlerin eskitilmesi için 7 kişilik ekip 16 hafta boyunca çalıştı.

MAKYAJ

Aras Bulut İynemli’ye uygulanan proeshtetic makyaj; Harry Potter, Suspiria, Pinochio gibi filmlerde yer alan STEPHEN MURPHY ve ekibinin süpervizörlüğünde AHSEN GÜLKAYA HEINLY ve ekibi tarafından uygulandı. Bu ekiple makyaj provaları yapıldı.

Makyaj, saç, kostüm provalarında; 8 kişilik makyaj, 8 kişilik saç ve yaklaşık 15 kişilik kostüm tasarım ekibi yer aldı.

DEKOR

Yapım tasarımı HAKAN YARKIN’a ait dekorlar, iki ayrı film platosunda 5 bin m2’lik alanda 80 kişilik konstrüksiyon ekibi ve 30 kişilik sanat ekibi ile kuruldu

Proje için yaklaşık bin adet ‘döneme uygun’ ateş eden silah üretildi.

YAPIM AŞAMALARI:

Filmin hazırlıkları 1,5 yılda, çekimleri yaklaşık 4,5 ayda tamamlandı.

Ön hazırlık sürecinde 100 bin km’nin üzerinde yol katedildi.

Çekimler için Türkiye’de İstanbul, Konya, Aksaray, Hatay, Sakarya, İzmit ve Çanakkele’de; Makedonya’da ise Üsküp, Manastır, Prilep ve Pelister’de yaklaşık 80 mekân kullanıldı.

Mekânların maketleri, Yönetmen Mehmet Ada Öztekin’in liderliğindeki toplantıların ardından hazırlanan çizimler kullanılarak, yaklaşık 5 haftada üretildi. Maketlerin 3D taramasıyla 1000 Volt ekibi tarafından previzler hazırlandı.

Çekimde kullanılan aksesuar ve proplar 8 haftada yaklaşık 40 kişilik ekiple üretildi.

Türkiye’de ve Makedonya’da yaklaşık 60 kişilik sanat ekibi ve yaklaşık 100 kişilik konstrüksiyon ekibi çalıştı.

Çanakkale Savaşı ile ilgili sekanslarda, savaş sahnelerinde 800 kişilik figürasyon ve 300 kişilik stunt ekibi yer aldı.

Patlama sahneleri için yaklaşık 30 km kablo döşendi.

Post prodüksiyon ekibi ile 150 saate yakın toplantılar yapıldı.

“ATATÜRK 1881 - 1919”

CREDITS

DIRECTED BY

MEHMET ADA ÖZTEKİN

EXECUTIVE PRODUCERS

SANER AYAR

HAKAN KARAMAHMUTOĞLU

EXECUTIVE PRODUCER

CENGİZ ÇAĞATAY

WRITTEN BY

NECATİ ŞAHİN

MUSIC BY

BATU ŞENER

CO-EXECUTIVE PRODUCER

TOLGA İŞMEN

PRODUCTION DESIGNER

HAKAN YARKIN

COSTUME DESIGNER

GAMZE KUŞ

ACTORS / ACTRESS

ARAS BULUT İYNEMLİ

SONGÜL ÖDEN,

SARP AKKAYA,

ESRA BİLGİÇ

and

MEHMET GÜNSÜR

and

DARKO PERIC

DIRECTOR of PHOTOGRAPHY

TORBEN FORSBERG, DFF

ASSOCIATE PRODUCER & 2ND UNIT DIRECTOR

UĞUR KARAASLAN