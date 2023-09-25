Ata Demirer ve Yıldız Kadro Netflix’te: Bir İhtimal Daha Var Çekime Başladı

Ünlü komedyen ve aktör Ata Demirer, yeni projesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu yeni Netflix dizisinde Demirer'e deneyimli isimler Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur ve Altan Erkekli gibi aktörler eşlik edecek. Dizi, tahminleri artık tutmayan bir spor bahis yazarı olan İsa'nın, yaşamındaki dönüşümleri ve onunla bağlantıya geçen iş adamı Refik'in ruhuyla yaşadığı maceraları konu alıyor. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı ve senaryosunu Deniz Akçay'ın yazdığı dizinin yapımcılığını BKM üstleniyor.

Tahminler Tutmayınca Hayat Nasıl Altüst Olur?

İsa'nın hayatı, tahminlerinin artık doğru çıkmamasıyla birlikte altüst oluyor. Spor bahisleri konusundaki başarısız tahminleri yüzünden işini kaybeden İsa, düşman da kazanmaya başlıyor. Bu zorlu döneminde, ünlü iş adamı Refik’in ölü ruhuyla karşılaşır ve içinde bulunduğu sıkıntıları aşabilmek için ruhani bir yolculuğa atılır.

İki Kayıp Ruhun Sıradışı Yolculuğu: Bir İhtimal Daha Var

Bu dizi, aslında iki kayıp ruhun, biri bu dünyada diğeri öteki dünyada, yaşadığı sıradışı ve trajikomik yolculuğu anlatıyor. İsa, spor bahisleri konusunda babasından kalma bir yetenekle bir zamanlar oldukça başarılıydı. Ancak zamanla yaptığı tahminlerin yanlış çıkması onun işini kaybetmesine ve düşman edinmesine yol açıyor. İşte tam bu noktada, ünlü iş adamı Refik devreye giriyor. Refik, İsa'ya tüm sorunlarından kurtulabileceği bir yol sunuyor, ancak bir sorun var: Refik ölmüş durumda. İsa'nın artık, Refik'in kim tarafından öldürüldüğünü bulup, onun ölümünün arkasındaki sırrı çözmesi gerekiyor.

Yönetmen, Senarist ve Yıldız Oyuncular

Dizi, usta yönetmen Hakan Algül tarafından yönetiliyor ve senaryosu da başarılı yazar Deniz Akçay tarafından kaleme alınıyor. Yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği projede, Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur ve Altan Erkekli gibi önemli isimler rol alıyor. Ayrıca, Hakan Salınmış, Sezin Akbaşoğulları, Beyti Engin, Ümit Kantarcılar, Cihan Ercan, Tuna Orhan, Murat Kılıç ve Ediz Akşehir gibi diğer deneyimli oyuncular da kadroda yer alacak.

Yapımını BKM Film'in üstlendiği dizi, şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. BKM, daha önce de birçok başarılı projeye imza atmış bir yapımcı şirket olarak, bu diziye olan yüksek beklentileri karşılayabilecek mi, hep birlikte göreceğiz.