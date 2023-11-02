Yapımını Sugarworkz’ün yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı ‘Aşk Mevsimi’ filminden teaser yayınlandı. 9 Şubat 2024’te vizyondaki yerini alacak ‘Aşk Mevsimi’ yıllara yayılan bir aşk hikayesini sıcacık bir atmosfer eşliğinde anlatmaya hazırlanıyor.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığını filmin kadrosunda

Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

Şirin ve Ali Yaman’ın Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan aşk hikayesi izleyicilere hem romantik hem de çarpıcı dakikalar yaşatacak.

‘ Aşk Mevsimi’ 9 Şubat 2024’te sinemalarda seyirci karşısına çıkacak.