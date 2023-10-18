Acun medya BBC’nin sevilen formatı “The %1 Club”ı satın aldı

Televizyon endüstrisindeki yapım şirketleri ve program ekiplerinin katıldığı MIPCOM 2023 fuarı Cannes’da gerçekleşti. Cannes delegeleri, fuarda BBC Studios’un ödüllü formatı “The %1 Club”ın canlı bir versiyonunu deneyimleme fırsatı buldu ve beğeni toplayan format için en son uluslararası lisans anlaşması duyuruldu. Türk medya sektörünün büyük oyuncularından ACUNMEDYA, sevilen eğlence formatını satın aldı. Her bölümü 120 dakikadan oluşan 10 bölümlük formatın yapımına 2023 yılının sonlarında başlanması ve programın 2024 yılının ilk yarısında yayınlanması planlanıyor.

ACUNMEDYA ile çalışacağı için heyecan duyduğunu belirten BBC Studios Küresel Format Satışları Kıdemli Başkan Yardımcısı André Renaud şu ifadeleri kullandı: “Başarısı gün geçtikçe artan The 1% Club, uluslararası yedi bölgeye ulaştı. Aynı zamanda çeşitli yerlerde, birçok pazarda ikinci ve üçüncü sezonlara geçerek daha da güçlenmeye devam ediyor. Yükselen başarısıyla gelecekte daha fazla ülkenin The 1% Club'a katılacağından eminim. MIPCOM 2023 fuarında da yeni bir bölgeye imza attık. Popüler eğlence formatlarını Türk izleyicilerle buluşturma konusunda harika bir geçmişe sahip olan ACUNMEDYA formatımızı satın aldı. ACUNMEDYA ile çalışmaktan ve Türk izleyicilerin formata dahil olmasından büyük bir heyecan duyuyoruz.”

ACUNMEDYA CEO'su Ebru Atasav Tahrancı "BBC Studios'un birçok ülkede ilgiyle takip edilen formatı The 1% Club'ı Türk izleyicilerle buluşturacağımız için çok mutluyuz. Yarışma formatının uluslararası başarısı göz önüne alındığında, TV8’de yayınlanan eğlence formatlarımıza mükemmel bir ekleme yapmış olduk. Bu yeni yarışma formatımızı izleyicilerimizle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.”

Nedir bu “The %1 Club”?

BBC Studios’un prime-time eğlence formatı The 1% Club, halkın zekasını bilimsel bir araştırmayla test ediyor. Son derece eğlenceli olan format, insan beyninin nasıl çalıştığını ortaya koyan cevaplarla dolu bir dizi sorudan oluşuyor. Her yaşa hitap eden format, aileleri ekran başında bir araya getirerek yüksek seyir zevki sunuyor.