Acun Ilıcalı'dan yeni yarışma programı: Büyük ödül dudak uçuklattı

Popüler eğlence formatlarını Türk izleyicilerle buluşturma konusunda harika bir geçmişe sahip olan Acun Medya formatımızı satın aldı. Acun Medya ile çalışmaktan ve Türk izleyicilerin formata dahil olmasından büyük bir heyecan duyuyoruz.

Yarışmanın İçeriği Nasıl?

2024 yılının başlarında yayın hayatına başlaması beklenen program The 1% Club bir soru yarışması.

100 adet yarışmacıyla toplamda 15 soru sorulan programda yarışmacılar her yanlış cevaplarında eleniyorlar. Birden fazla aşaması bulunan yarışmada yarışmacılar doğru cevap verdikçe sonraki aşamalara kalmaya hak kazanıyorlar.

Yurtdışında büyük ödül 100 bin avro(yaklaşık 3 milyon lira) olan yarışmanın Türkiye'de ne kadar olacağı büyük merak konusu. Büyük ödülü kazanabilmek için seyircilerin, ülkenin yalnızca yüzde 1’inin cevaplayabileceği bir soruya doğru yanıt vermeleri gerekiyor.