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Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı vizyona girişini Kız Kulesi ile kutluyor

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Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı vizyona girişini Kız Kulesi ile kutluyor
"Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmi, görsel efektle Kız Kulesi’ne misafir oluyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Suzanne Collins'in 2020'de yayımlanan "Kuşların ve Yılanların Şarkısı" kitabından uyarlanan yapım, bugün vizyona girdi.

Kız Kulesi hakkında en bilinen efsanelerden birine göre, Bizans kralı, kızının bir yılan tarafından öldürüleceği kehanetini öğrenip kuleyi inşa eder. Prensesi yılanlardan korumak için kuleyi yaptıran kral ne yazık ki kızının ölümüne engel olamaz ve kehanet gerçekleşir.

Filmin Türkiye dağıtımını üstlenen A90 Pictures, hikayelerin ortak öğeleri dolayısıyla bir süre önce Fransa’da Eyfel Kulesi’ne uygulanan 3D CGI tekniğini, Kız Kulesi'ne de uyguladı. Çalışma bugün tamamlanarak sosyal medyada yayınlandı.

"Açlık Oyunları" serisinin öncesine odaklanan filmde Capitol'un tiran lideri olarak yer alan Coriolanus Snow'un, yıllar önce gençlik döneminde, 10. Açlık Oyunları'nda 12. Bölge'den Lucy Gray Baird'ın mentoru olması sonrası gelişen olayları anlatıyor.

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