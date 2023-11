49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Pantene Yıldızı Parlayanlar Kategorisinin Kazananları Belli Oldu

Türkiye’nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin, Hürriyet ve Pantene iş birliği ile bu yıl 49’uncusu gerçekleşecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de en merak edilen kategorilerden biri olan Pantene Yıldızı Parlayanlar 8. kez sahiplerini bulacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de yıl boyunca başarıları ve kariyerlerinde yaşadıkları dönüşüm ile ön plana çıkan 3 kadın 1 erkek yıldız, Pantene Yıldızı Parlayanlar Kategorisinin kazananları olarak gecenin en çok konuşulan isimleri arasına girecek!

Başarıları, yetenekleri ve duruşlarıyla gelecek vaat eden genç yıldızlar arasından seçilen ‘Pantene Yıldızı Parlayanlar’ kategorisinin kazanan isimleri belli oldu. Bu yıl kariyerlerinde yaşadıkları dönüşüm göz önüne alınarak değerlendirilen ödülün sahipleri Caner Topçu, Özge Yağız, Sıla Türkoğlu ve Simay Barlas oldu.

Pantene Yıldızı Parlayanlar Caner Topçu, Özge Yağız, Sıla Türkoğlu ve Simay Barlas kimdir?

Caner Topçu

1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Caner Topçu, oyunculuk öğrenimini Fulya Filazi ve Harun Özüağ ile tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine tiyatro rolleriyle başlayan Topçu, kamera karşısındaki ilk projesi için Bilinçsizler filminde canlandırdığı Recep karakteriyle beyazperdede boy göstermiştir. İlk televizyon projesi olan Nöbet dizisinin ardından Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, Duy Beni ve Dönence dizilerinde de yer almıştır. Aynı zamanda Yıldızı Parlayanlar Ödülü’nin bir diğer kazananı Özge Yağız ile başrolleri paylaştıkları Hande Türkel imzalı filmin yapım aşaması devam etmekte. Caner Topçu, 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde bu yıl Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü’nü kazanan tek erkek oyuncu olacak.

Özge Yağız

Özge Yağız 1997 yılında İstanbul’da doğmuş ve eğitimini Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında Zeliha karakterini canlandırdığı Adını Sen Koy dizisi ile başlayan ve hemen sonrasında Yemin, Sol Yanım ve İçimizden Biri yapımlarında canlandırdığı başroller ile devam eden Yağız, Baba ve Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yapımlarında da yer almıştır. Özge Yağız oyunculuk kariyerine 2023 Eylül’de yayınlanmaya başlayan Safir dizisinde canlandırdığı başrol karakter Feraye ile devam etmektedir. Kıvırcık saçları ile her an güzelliğiyle dikkat çekmeyi başaran Özge Yağız 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde verilecek Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü’nün kazananlarından olacak.

Sıla Türkoğlu

1999 İzmir doğumlu Sıla Türkoğlu, erken yaşlarından beri oyunculuk ile uğraşmakta ve ve çeşitli projelerde boy göstermektedir. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında Ağlama Anne dizisi ile henüz 19 yaşındayken başlayan Sıla Türkoğlu, daha sonra Yemin dizisinde oynadığı rol ile izleyicilerin sevgisini kazanmıştır. Daha sonra Emanet dizisinde ilk kez bir başrolü canlandıran Türkoğlu, aynı zamanda Sadece Arkadaşız adlı dijital projıede de yer almıştır. Sıla Türkoğlu, Ekim 2022’de ilk bölümü yayınlanan ve televizyon dünyasını kasıp kavuran Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteri ile kariyerine devam etmektedir. Güçlü görünen dalgalı saçlarıyla her koşulda parlamaya devam eden Sıla Türkoğlu, 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü’nün sahibi olacak.

Simay Barlas

1999 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Simay Barlas, çocukluk yıllarında bale yapmaya ve reklamlarda oynayarak oyunculuğa başlamıştır. Kariyerine pek çok proje sığdıran Barlas, sayısız renkli karaktere hayat vermiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Oyuncululuk Bölümü’nde eğitim alan ve 2014 yılında Paramparça dizisinde canlandırdığı Öykü karakteriyle televizyon kariyerine başlayan Barlas, hemen sonrasında Hayat Bazen Tatlıdır ve Adı Efsane projelerinde de yardımcı roller ile yer almıştır. 2019’da Zalim İstanbul, 2020’de Bir Annenin Günahı, 2021’de Aziz ve 2023’te Ömer dizilerinde boy gösteren Simay Barlas şu an Yabani dizisinde canlandırdığı Rüya karakteriyle başrol olarak kariyerini sürdürmektedir. Her an sağlıklı görününen düz saçlarıyla kalpleri fetheden Simay Barlas, başarılı kariyerini 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde alacağı Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü ile taçlandıracak.