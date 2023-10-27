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2024 Survivor All Star Kadrosu Açıklandı! 2024 Survivor Ne Zaman Başlıyor?

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2024 Survivor All Star Kadrosu Açıklandı! 2024 Survivor Ne Zaman Başlıyor?
2024 Survivor All Star kadrosunda kimler var? Bu sorunun yanıtı merakla bekleniyordu. Acun Ilıcalı, yarışmacıları tek tek duyurdu ve son olarak Özgür Tetik'in ismini açıkladı. Ilıcalı, Özgür'ün Survivor'da gösterdiği harikulade performansıyla gençlerin gözlerini kamaştırdığını belirtti. Özgür'ün SMS olmadan yarışmada ne kadar ileri gidebileceği merak konusu.

2024 Survivor All Star kadrosunda kimler var? Bu sorunun yanıtı merakla bekleniyordu. Acun Ilıcalı, yarışmacıları tek tek duyurdu ve son olarak Özgür Tetik'in ismini açıkladı. Ilıcalı, Özgür'ün Survivor'da gösterdiği harikulade performansıyla gençlerin gözlerini kamaştırdığını belirtti. Özgür'ün SMS olmadan yarışmada ne kadar ileri gidebileceği merak konusu.

Geçmiş Yılların Şampiyonları ve Yeni Yüzler

Geçen yılın Survivor şampiyonu olan Nefise Karatay'ın başarısını kim takip edecek? Survivor, her sene yeni ve iddialı yarışmacılarıyla ekranlara gelmeyi amaçlıyor. Bu yılın All Star kadrosunda da birbirinden yetenekli ve iddialı isimler yer alacak. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı son üç isimle birlikte kadro şekillenmeye başladı. Turabi, Nefise, Nagihan, Ogeday ve Merve Yıldırım gibi önemli isimler 2024 All Star sezonunda yarışmaya hazırlanıyor.

2024 Survivor All Star Yarışmacıları Kimler?

2024 Survivor All Star kadrosunda yarışacak olan isimler şunlar:

  1. DOĞUKAN MANÇO
  2. NEFİSE KARATAY
  3. MERVE AYDIN
  4. YİĞİT POYRAZ
  5. TURABİ
  6. DAMLA CAN
  7. SERCAN YILDIRIM
  8. ALEYNA KALAYCIOĞLU
  9. OGEDAY GİRİŞKEN
  10. NAGİHAN KARADERE
  11. NİHAT ALTINKAYA
  12. SEDA OCAK
  13. SAHRA IŞIK
  14. YASİN OBUZ
  15. GİZEM MEMİÇ
  16. ÖZGÜR TETİK

Kaynak:Haber Kaynağı

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