2024 Survivor All Star Kadrosu Açıklandı! 2024 Survivor Ne Zaman Başlıyor?

2024 Survivor All Star kadrosunda kimler var? Bu sorunun yanıtı merakla bekleniyordu. Acun Ilıcalı, yarışmacıları tek tek duyurdu ve son olarak Özgür Tetik'in ismini açıkladı. Ilıcalı, Özgür'ün Survivor'da gösterdiği harikulade performansıyla gençlerin gözlerini kamaştırdığını belirtti. Özgür'ün SMS olmadan yarışmada ne kadar ileri gidebileceği merak konusu.

Geçmiş Yılların Şampiyonları ve Yeni Yüzler

Geçen yılın Survivor şampiyonu olan Nefise Karatay'ın başarısını kim takip edecek? Survivor, her sene yeni ve iddialı yarışmacılarıyla ekranlara gelmeyi amaçlıyor. Bu yılın All Star kadrosunda da birbirinden yetenekli ve iddialı isimler yer alacak. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı son üç isimle birlikte kadro şekillenmeye başladı. Turabi, Nefise, Nagihan, Ogeday ve Merve Yıldırım gibi önemli isimler 2024 All Star sezonunda yarışmaya hazırlanıyor.

2024 Survivor All Star Yarışmacıları Kimler?

2024 Survivor All Star kadrosunda yarışacak olan isimler şunlar: