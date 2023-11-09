13 aylık sır perdesi Esra Erol’da aralandı

13 aydır kayıp olan %74 engelli, Fevzi Çalışkan’ın annesi Arife Çalışkan Esra Erol’un programına katılarak oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.

Aylar önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Fevzi Çalışkan’ın başına ne geldi sorusunun peşine düşen Esra Erol’un programında her gün farklı gelişmeler yaşandı. Esra Erol dosyayı takip etti, olayın peşini bırakmadı.

Ailenin programa geldiği ilk günden bugüne kadar toplanan kamera kayıtları ve gelen ihbarlar ve tüm deliller ışığında Tekirdağ Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Serkan Şahin ve Şakir Çakmak fiziksel ve zihinsel engelli Fevzi Çalışkan’ı kasten adam öldürme iddiasıyla mahkemeye sevk edildi ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.