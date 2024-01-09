12 Ocak Cuma vizyona girecek filmler belli oldu

Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Aksiyondan drama, komediden animasyona önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak Kolpaçino 4 4'lük, Tay 2: Ebabil Takımı, 3391 Kilometre, Arıcı: Ölüm Kovanı (The Beekeeper), Yaşam Koçu ve 3310'dan Tüm Birimlere filmlerinin vizyona girdiği 12 Ocak Cuma haftasının vizyon programı ve detayları www.paribucineverse. com üzerinden takip edilebiliyor.

12 Ocak Cuma günü vizyonunun öne çıkanları

Kolpaçino serisinin dördüncü filmi Kolpaçino 4 4'lük, kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür’ün hikayesini konu ediniyor. Artık aralarındaki husumete bir son vermek isteyen Özgür ve Sabri, hesaplaşmak için bir mekanda buluşmaya karar verir. Nişanlanmadan önce son bir kumar gezisi organize etmek isteyen Tayfun, bu özel gecede kendisine eşlik etmesi için Özgür'ü davet eder. Ancak aynı mekana Vural ve adamlarının da gelmesi işlerin içinde çıkılmaz bir hal almasına neden olur…

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Tay 2: Ebabil Takımı, ulak atı olmaya çalışan Tay'ın hikayesini konu ediniyor. En büyük hayali annesi Şiraz'ın izinden giderek bir ulak atı olmak olan Tay, Kudüs'ten Mekke'ye macera dolu bir yolculuğa çıkar. Ulak atı olmak için yeteneklerini geliştirmeye çalışan Tay’ın bu sırada annesi Şiraz ile yaşadığı zorluklar ve karşılaştığı kötü adamlar, onun hedefine daha çok bağlanmasını sağlar. Bu sırada önemli bir belgeyi ele geçiren Tay, belgeyi Mekke’deki Komutan Ammara’ya ulaştırmaya çalışırken kendisini türlü olayların içerisinde bulur.

2024’ün ilk büyük aksiyon filmi Arıcı: Ölüm Kovanı (The Beekeper), eski bir özel servis ajanı olan Adam Clay'ın sevdiği insanların dolandırılması üzerine intikam almasını konu ediniyor. Jason Statham, Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi, Minnie Driver ve Phylicia Rashad’tan oluşan usta oyuncu kadrosuna sahip film, "Beekeeper" olarak bilinen, arıcılık mitolojisine derinden bağlı güçlü ve gizli bir örgütün eski bir ajanının başından geçenleri anlatıyor.

Haftanın dram türündeki filmlerinden Deniz Enyüksek yönetmenliğinde vizyona girecek 3391 Kilometre, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu ediniyor. İsmini yaşadığı güzel şehirden alan 18 yaşında genç bir kız olan İzmir, sosyal medya üzerinden Ege ile tanışır ve ikisinin hayatında da her şey değişir. Birbirlerini görmeden, duymadan gece gündüz konuşan İzmir ve Ege, aralarındaki mesafelere rağmen aşkın imkansız olmadığını keşfederler.