Konteyner yerleşkelerinde, film gösterimleri, sektörel buluşmalar ve festival destek etkinlikleri programları ile gerçekleşecek 11. Uluslararası Antakya Film Festivali, 13 Ekim 2023 Cuma günü yapılacak açılış töreni ile başlıyor. Festival, 19 Ekim 2023 Perşembe günü ödüllerin sahiplerini bulacağı tören ile sona erecek.

Festivalde gönüllü konser verecek

Ürettiği arplarla ve verdiği arp konserleri ile hem Türkiye’de hem de uluslararası sanat çevrelerinde dikkat çeken Zeynep Öykü, 11. Uluslararası Antakya Film Festivali’nde gönüllü arp konseri verecek. 14 Ekim 2023 Cumartesi günü festival kapsamında gerçekleştireceği konserle ilgili açıklama yapan Öykü tüm sanat camiasını festivale destek vermeye çağırdı.

Zeynep Öykü “Antakya Varsa Biz De Varız demek için Antakya’ya gelin”

Antakya’nın kalbinde çok özel bir yeri olduğunu söyleyen sanatçı, konuyla ilgili şunları söyledi: “Depremin yaraları hepimizi çok derinden etkiledi. 4 yıl önce Antakya’daki kiliselerde konserler vermiştim. Antakya’nın tarihine yakışır bir şekilde Rönesans ve Orta Çağ döneminden tarihi eserleri festivalde seslendireceğim. 11. Uluslararası Antakya Film Festivali’ne; 14 Ekim 2023’de arp konseri vererek katılacağım. Bütün sanatçı dostlarımı ve sanatseverleri, festivale ve dolayısıyla Antakya’ya destek olmaya çağırıyorum. Antakya Varsa Biz De Varız demek için Antakya’ya gelin.”