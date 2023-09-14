Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 11 film vizyona girecek. İrlandalı sinemacı Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini üstlendiği "Venedik'te Cinayet", dram, suç ve gizem unsurlarını barındıran bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Oyuncu kadrosunda Branagh ile Michelle Yeoh, Jamie Dornan, Tina Fey, Kelly Reilly ve Camille Cottin'in yer aldığı film, dedektif Hercule Poirot'un emekli olduktan sonra gittiği Venedik'te yaşanan bir cinayeti aydınlatma mücadelesini işliyor.

"Tavuri"

Yönetmen Derviş Zaim'in, dünya prömiyerini ABD'deki "True-False Film Festivali"nde yapan belgesel filmi "Tavuri", Kıbrıslı meşhur dolandırıcı ve hırsız, "Tavuri" lakaplı Mustafa Serttaş'ın hayatını anlatıyor. Sekiz senelik titiz bir çalışma sonrasında ortaya çıkan, biyografi türündeki filmde, Serttaş'ın hapishane ile dışarıdaki hayatı 5 sene takip edildi.

Çekimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İngiltere'de gerçekleştirilen yapımda, Mustafa Serttaş'ın yanı sıra Şirin Gazi ve Yasin Coşkun yer aldı.

"Güvenli Bir Yer"

Juraj Lerotic'in yönetmenliğini üstlendiği "Güvenli Bir Yer" filminde, başrolleri Snjezana Sinovcic ile Goran Markovic paylaştı.

Dram türündeki yapım, izleyicileri akıl sağlığı sorunlarının aile bağlarını nasıl etkilediğine dair bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.

"After: Her Şey"

Castille Landon'un yönetmen koltuğunda oturduğu "After: Her Şey" sevgilisi ile yıkıcı bir ayrılık yaşadıktan sonra Portekiz'e giden bir adamın kendi iç hesaplaşmasını konu alıyor.

Dram türündeki filmde Josephine Langford, Louise Lombard ve Hero Fiennes Tiffin rol aldı.

"Metruk"

Mehmet Ali Zaim'in yönettiği bilim kurgu filmi "Metruk", dünya dışı varlıkları araştıran bir çocuğun kaybolması sonrası, onu arayışa giren arkadaşının çabasını odağına alıyor.

Haftanın korku filmleri

Bülent Orçin'in "Vesnan" adlı filmi, kocası gizemli bir şekilde ortadan kaybolan bir kadının hayatının kabusa dönmesini konu ediniyor.

Omma Okan Kılıç'ın çektiği "Lanetli Miras: Yanlış Adres", geçmişiyle yüzleşirken kendisini korkunç olayların içerisinde bulan bir kadının hikayesini işliyor.

Buğra Kekik'in yönettiği "Silüet: Bir Yılbaşı Kabusu", eğlenceli bir yılbaşı gecesi geçirmek için bir araya gelen bir grup arkadaşın başlarından geçen olayları ele alıyor.

Haftanın animasyonları

Çinli yönetmen Yunfei Wang'ın filmi "Maymun Kral Geri Döndü" şeytanların kol gezdiği Çin topraklarını arındırmak için kutsal yazıları getirmeye yemin eden bir kralın hikayesini anlatıyor.

Haftanın bir diğer Çin yapımı anime filmi "Terracotta Krallığı", krallığın derinliklerinde "Onyx" olarak bilinen vahşi yaratıkları ortadan kaldırmak için yemin eden bir adamı odağına alıyor.

Fransa yapımı "Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi", tehlikede olan Paris için süper kahramana dönüşen Marinette ve Adrien'in mücadelesini minik sinema sevenlerin ilgisine sunuyor.