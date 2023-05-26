Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen Kendi Düşen Ağlamaz dizisi sete çıktı. Yakında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan dizinin yapımı NGM'ye ait.

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin konusu

Hikaye, doğduğu gün annesini kaybeden Alize adlı genç bir kızın etrafında dönüyor. Alize, babasının evlenme planları yapması üzerine intikam almak için numaradan bir izdivaç yapma kararı alır. Ancak planları beklediği gibi gitmeyecektir.

TRT 1'in yaz dizisi Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları kimler?

Dizinin başrollerinde Hakan Yılmaz (Nurettin Soner), Selen Soyder (Sinem Devran), Eylül Tumbar (Alize Soner) bulunuyor. Diğer oyuncular arasında Enes Koçak (Serkan Bıçakçı), Berat Yenilmez (Kadir), Hivda Zizan Alp (Serap Bıçakçı) yer alıyor. Yonca Şahinbaş, Serhan Onat, Sema Çeyrekbaşı, Yiğit Kalkavan, Sait Genay, Beste Yaralı, Çağla Boz ve Yiğit Kaan Yazıcı da dizinin kadrosunda yer alıyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİSİ UYARLAMA MI?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlandı.