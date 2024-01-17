Özel: Bir daha şehit acısı yaşamak istemiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “Bu yapıcı, kararlı siyaset ve muhalefet anlayışımızı sürdüreceğiz. Mücadelemiz yeni şehitler verilmesin diyedir. Bir daha şehit acısı yaşamak istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ne, ay yıldızlı al bayrağımıza, bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne de sonuna kadar sahip çıkıyoruz” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Pençe Kilit Harekatında PKK’lı teröristlerin saldırısıyla şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen’in Aksaray’da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretinin ardından Aksaray İl Başkanlığı’na geçen Özel, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, “Büyük bir acının üzerine, şehidimiz Üsteğmeninimiz Gökhan Delen’in ailesine taziye ziyareti yapmak için geldik. Aileye taziyede bulunduk. Zeynep Annenin acısı hepimizin acısı. Babanın acısı hepimizin acısı. Kardeşi Okan’ın, ablalarının gözyaşları hepimizin gözyaşları. Aksaray’ın başı sağ olsun. Türkiye’nin başı sağ olsun” dedi.

“YAPICI, KARARLI SİYASET ANLAYIŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Özel, “Biz CHP olarak kesin ve net bir dille, nereden, kimden ne amaçla gelirse gelsin tüm terör eylemlerini kınıyoruz. PKK terörünü lanetliyoruz. Bu ülkeye yaşattıkları acılar artık yetti. Tabi, bundan birkaç hafta önce de benzer bir acıyla, iki gün üst üste altışar şehit vermiştik. O günlerde bu şehitlerin verilmesinde kusur, ihmal, hata var mı, bunları sorgulayalım, konuşalım ki bir daha olmasın dedik. Maalesef çok üzülerek gördük ki, aynı geçici üs bölgesinde tekrar 9 şehit. Nihayet bugün Mecliste iki bakan geldi, bilgi verdi. Geçen sefer demiştik. Bakanlar gelip bilgi vermeden, sorumlular, sorumluluklarını yerine getirmeden ve bize sorduğumuz soruların cevapları verilmeden, biz artık kimseyle birlikte imza atmayız demiştik. Kendi bildirimizi yayınlamıştık. Bugün de atmadık. Ama bugün memnuniyetle görüyorum ki, geçen sefer CHP imza atmadığında, birlikte imza atan muhalefet partileri de artık o imzadan imtina ettiler. Herkes ya kendi bildirgesini imzaladı ya da bir siyasi partinin ifadelerine ya da Cumhur İttifakı’nın ifadelerinin altına imza atmak yerine herkes bugün Mecliste kendi sözünü söyledi. Kendi sorularını sordu. Kendi kınamasını yaptı. Bundan sonra yeni şehitler gelmemesi için uyarılarda bulunuldu. Bu yapıcı, kararlı siyaset ve muhalefet anlayışımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“BU ÜLKENİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Özel, “Elbette millet olarak bir ve beraberiz. Elbette bugün Mecliste de söyledik. Bir siyasi partinin söylemi bize dayatılmıyorsa, Meclis Başkanının ifadeleri karara dönüşüyorsa o karara oy da veririz. Ama net olarak bir durum var, kimse vatan evlatlarını -14 derece geçici üs bölgesinde savunmasız olarak bırakıp da sonra bize soru sormayın demesin. Tedbiri alsınlar. O evlatlar, hepimizin evladı. Mücadelemiz yeni şehitler verilmesin diyedir. Gerekiyorsa biz nasıl öyle bedelli medelli yapmadık. Gittik askerliğimizi yaptık. Birilerinin çocukları gibi bedelliye ya da birilerinin çocukları çürük raporuna sığınmadık. Gerekiyorsa yine gideriz. Evlatlarımızla gider, bütün Cumhuriyet Halk Partililer gider. Bu vatan için can da veririz, bu vatan için şehit de oluruz. Ama bu vatanın evlatlarını birileri kendileri sırça köşklerde otururken, -14 derecede, savunmasız ve askeri disipline uygun olmayan, çok sayıda emekli askerin de eleştirdiği yerlerde tutmak yerine, onların güvenliğini alsınlar. Bunu istiyoruz. Bir kez daha Aksarayımızın, vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun. Bir daha şehit acısı yaşamak istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ne, ay yıldızlı al bayrağımıza, bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne de sonuna kadar sahip çıkıyoruz” ifadesini kullandı.