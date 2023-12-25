Erdoğan, Terör Örgütlerine Meydan Okuyor: Yolumuzdan Alıkoyamazlar

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan noktalar, terör örgütlerine ve onları destekleyen unsurlara yönelik net mesajlarıydı. Kandil ve Suriye'deki terör baronlarına karşı Türkiye'nin tavizsiz duruşunu dile getiren Erdoğan, bu hainlerin ve onları destekleyenlerin Türkiye'nin yolundan sapmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Bölücü Hainlere Tolerans Gösterilmeyecek

Cumhurbaşkanı, bölücü terör örgütlerine ve onlara kapı kulu olanlara karşı da mücadelesini sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan, bu grupların siyasi amaçları uğruna Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü hedef almasına karşı oldukça sert bir duruş sergileyerek, bu tür eylemlere asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Terörle Mücadelenin Önemi

Bu açıklamalar, Türkiye'nin terörle mücadelede ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Terör, sadece Türkiye için değil, dünya genelinde barış ve güvenliğin sağlanması açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle, Türkiye'nin bu konudaki tutumu, uluslararası camiada da önemli bir yere sahip.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde, pistin İstanbul'un yanı sıra bölgeye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Bu havalimanının 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda inşa edildiğini belirten Erdoğan, havalimanının, İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi'nin (ITEP) ilk adımı olarak tasarlandığına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje ile başta savunma ve havacılık sanayii olmak üzere ileri teknoloji alanında güçlü bir yenilikçilik altyapısının oluşturulmasının amaçlandığını vurguladı.

"2009 yılında 'yap-işlet-devret' modeliyle yeni terminal binasını devreye aldık"

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın 2001 yılında hizmete girmesinden itibaren sadece İstanbul'un değil tüm bölgenin adeta uçuş merkezi haline geldiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün havalimanımız Anadolu Yakası'yla birlikte çevre illere de hizmet veriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye genelindeki iş ve turizm piyasalarının gelişimi açısından son derece kritik roller üstleniyor. Zaman içerisinde havalimanının artan hava ve yolcu trafiğini karşılamakta zorlandığını görüyoruz. Bunun üzerine ilk etapta 2009 yılında 'yap-işlet-devret' modeliyle yeni terminal binasını devreye aldık. Diğer taraftan 2010 yılında ITEP projesinin bir diğer unsuru olan İstanbul teknoloji geliştirme bölgesinin kuruluşu gerçekleştirildi. Teknopark İstanbul, bugün ülkemizin en önemli teknoloji merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın kullanım oranı ve yolcu trafiğinin sürekli yükseldiğini aktararak, "Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiğiyle 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı. 2023 yılının ilk 11 ayında 208 bin uçuş trafiğiyle yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik artışla 34 milyona yükseldi. Bugün Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu üçüncü havalimanıdır. Sene sonunda havalimanımızdan seyahat eden yolcu sayısının 37 milyonu aşacağını öngörüyoruz." diye konuştu.