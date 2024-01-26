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Erdoğan İsveç'in NATO'ya girişini onayladı

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Erdoğan İsveç'in NATO'ya girişini onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır." ifadelerine yer verildi.

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