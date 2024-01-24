Ekmen, DEVA Partisi’nin adaylık kriterlerini açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, ulusal bir haber portalına röportaj vererek; DEVA Partisi’nin adaylık kriterlerini ve adaylardan beklediklerini açıkladı.

DEVA Partisinin adaylık kriterleri

Ekmen, DEVA Partisi olarak belediye başkan adaylarında aradıkları kriterlerin ilkini “Adayın kalitesi” olarak açıkladı. İkinci olarak ise adayların DEVA Partisi’nin “Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı”nı kendisine bir yol haritası olarak kabul etmesini istediklerini belirten Ekmen, son olarak partinin “Etik Kurallar Bildirgesi”nin her bir maddesini içselleştirmesini istediklerini ifade etti.

Adayın kalitesi

Mehmet Emin Ekmen, DEVA Partili siyasetçilerin ve adayların en önemli niteliklerinin “iyi bir insan olmak”, “işinin ehli bir insan olmak” ve “demokrat” olmak olduğunu ifade etti. Ekmen, bu özelliklere haiz olmanın “adayın kalitesi”ni ortaya koyduğunu belirtti.

Ekmen, “iyi insan olmayı”, “eşe dosta karşı kötü anlamda eleştirilmeyen, işinde saygı duyulan ve sevilen bir insan olmak” şeklinde açıklarken; “işinin ehli bir insan olmayı”, “ister bir kurye veya garson ister bir holding patronu veya gazeteci olsun, meslek fark etmeden her ne iş yapıyorsa alanında bilgili, kendi gündemine hâkim, işinin hakkını veriyor olmak” şeklinde ifade etti.

Ekmen, “demokrat olmayı” ise son dönemde dünyada yükselme eğiliminde olan faşist ve ırkçı anlayışa dikkat çekerek; kendi adaylarının bu fikirlerden uzak, etnik, dil, kültür veya mezhep ayırımı gözetmeksizin her vatandaşın hukukuna riayet eden kişi” olarak tanımladı.