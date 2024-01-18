DEVA Partili Ekmen: Periyodik yapı muayenesi depreme karşı en etkili önlemdir

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen katıldığı canlı yayın programında, ülkemizde yaşanan depremlerdeki ihmalleri ve olası depremler için alınması gereken önlemleri konuştu.

Ekmen, Deva Partisi’nin iki yıl önce açıkladığı yerel yönetimler ve şehircilik eylem planında önerdiği binalar için beşer yıllık periyotlarla yapılacak yapı denetiminin ve bu denetimin sonuçlarının işleneceği muayene raporunun önemli bir tedbir olacağını açıkladı.

Ekmen, araçların periyodik olarak titiz bir muayeneden geçmesi gibi yapıların da belirli periyotlarla denetime tabi olması gerektiğini belirtti. Maraş depreminden sonra birçok il-ilçede iş yerine dönüştürüldüğü için kolonları kesilen yapıları yakından gözlemlediklerini hatırlatan Ekmen, binaların 5 yılda bir denetlenmesi durumunda bu ve benzeri yanlışlıklara müdahale edilebileceğini belirtti.

Ekmen, 2019 yılında dönemin Kahramanmaraş Valisi tarafından Pazarcık merkezli olası bir depreme karşı tatbikat yaptırıldığını fakat buna rağmen yapıların mevcut durumunun dahi kontrol ettirilmediğini hatırlattı.

Mehmet Emin Ekmen, iki yıl önce DEVA Parti’si olarak hazırladıkları “Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı”nda yapılara beşer yıllık periyotlarla yapı yeterlilik testinin yapılmasını ve her yapı için tıpkı araç muayene kartı veya asansör muayene kartı gibi bir yapı muayene raporu verilmesini önerdiklerini hatırlatarak; araçlarda veya asansörlerde yapılan düzenli muayeneler gibi binalar için yapılacak böyle bir denetim, deprem öncesi tedbirler açısından çok önemli olacağını ifade etti.

Ekmen, böyle bir denetimde binaların statiği, özellikle betonarme yapısı, projeye aykırı eklenti veya eksiltti olup olmadığının denetlenebileceğini belirtti.