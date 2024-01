CHP'li Sarı: Fıkra bu kadar

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı gündem dışı konuşmayla Balıkesir’de yaşanan sorunları dile getirdi. Konuşmasına “İstiklal Madalyası’nı hak eden, AKP mensupları tarafından verilen sözün tutulmasını bekleyen Kuvayı Milliye kenti Balıkesir’in” sorunlarını dile getirmek üzere söz aldığı belirten CHP’li Serkan Sarı, Balıkesir’in tarım ve hayvancılık, ulaşım, sağlık, spor ve çevre ile ilgili sorunlarına dikkat çekti. Serkan Sarı “Her şeyden önce, yirmi iki yıllık AKP iktidarının Balıkesir'de yaratmış olduğu sorunları dile getirmek için değil beş dakika, elli beş dakika da konuşsak ne yazık ki anlatmaya yetmez” dedi.

“AKP GELDİ TARIM VE HAYVANCILIK BİTTİ”

Serkan Sarı şöyle konuştu:

“AKP’den önce Balıkesir Türkiye'yi doyuran şehirdi, tarımın başkenti olarak bilinirdi ve aradan geçen yıllar sonunda yirmi yıl önce Bigadiç Türkiye’nin yumurta borsası merkeziydi, ama ne yazık ki gerekli destekler ve yardımlar yapılmadığı için bu değerini kaybetti ve yitirdi. Desteklerle mağdur edilen hayvan yetiştiricilerimiz, et üreticilerimiz, yine kendilerine destek verilmek yerine ithalatçıya destek verildiği için her geçen gün geriledi ve fakirleşti. Bugün Bandırma Limanı’nı et limanını haline getirdiniz. Peki, yaptığınız bu ithalatlarla eti ucuzlatabildiniz mi? Ne yazık ki halkımız hala daha ucuz ete ulaşamadı. Peki, bu neden bu durumda biliyor musunuz? Et meselesi, ot meselesidir. Süt meselesi ot meselesidir. Hayvancılık, mera meselesidir ama meralarımızı bir bir yok ediyorsunuz, ranta teslim ediyorsunuz.

“İCRADAN SATILIK TARIM ARAZİLERİ 45 HEKTAR”

“Ayrıca, tarımın başkenti olan Balıkesir'de tarım arazilerimiz ne yazık ki bankaların icraları yüzünden bir bir satılıyor ve el değiştiriyor. Bugün bölgemizde yaklaşık 45 hektar tarım arazisi, değeri 90 milyon lirayı bulan arazi, 16 ilçemizde tarla, tarım arazisi, zeytinlik vasfında birçok mülk icradan satılık durumda; üreticimiz, çiftçimiz tarımdan koparılmış durumda. Tarım ve hayvancılığı bitirdiniz, farkında mısınız?”

“UZAYA ASTRONOT GÖNDERDİK AMA BİTMEYEN YOLLARI KONUŞUYORUZ”

CHP’li Serkan Sarı, Balıkesir’de AKP iktidarının “yol sözlerini” anımsatarak iktidarın bitmeyen yolları Balıkesir’in kaderi haline getirdiği ancak Balıkesirlilerin bu kaderi kabul etmediği ifade etti. Sarı şöyle devam etti:

“Üzülerek söylemek isterim ki yıl 2024 uzaya astronot gönderdik ama biz Balıkesir'in hala yol sorunlarını konuşur, anlatır, tartışır durumdayız. Balıkesir ve ilçelerimizde bitmeyen yolları Balıkesirlerin kaderi haline getirdiniz. Balıkesirliler bu kaderi kabul etmiyor, bunu bilirsiniz. Balya ‘Kaderini değiştirecek.’ dediğiniz yolu on yıldır bekliyor. Sındırgı ‘Bereket getirecek.’ dediğiniz termal yolu yedi yıldır; İvrindi, Bergama yolunu on yıldır; Erdek, çevre yolunu yıllardır bekliyor. Balıkesir'de en büyük beceriksizliğiniz de Balıkesir-Dursunbey Karayoludur. 2012 yılında başladığınız bu yola pişmiş tavuğun başına gelmeyenler geldi. Ne yazık ki, hala yıllar geçmiş olmasına rağmen bitiremediniz. Aynı durum Kepsut-Savaştepe yollarımızda da yaşanmakta. Birçok kırsal mahallemizin yolları ne yazık ki perişan halde. Vatandaşlarımız sizden hizmet bekliyor. Ayrıca, Marmara, Avşa, Ekinlik Adalarında yaşayan vatandaşlarımız, gemi fiyatlarının pahalılığı durumundan merkez karaya ulaşmakta zorluk yaşıyor ve sizler bunu biliyor olmanıza rağmen sadece seyrediyorsunuz”

“HANİ DİYORLAR YA, FIKRA BU KADAR…”

CHP’li Balıkesir Milletvekili Sarı, Balıkesir Merkez Havaalanına da değinerek AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Sabiha Gökçen Havaalanına yolcu taşımasını eleştirdi. Serkan Sarı şunları söyledi:

“Yolcu inmeyen havaalanı olur mu? AKP yapınca oluyor. Balıkesir’de hayalet bir havaalanı var ‘Yılda 1 milyon yolcu olacak’ dediğiniz, dört yıldır bir tek tarifeli uçağın inmediği bir havaalanına sahibiz. ‘Hava yolunu halkın yolu yaptık.’ dediniz, 600 milyon lira masraf ederek bir havaalanı yaptınız, ne yazık ki havaalanını çürümeye terk ettiniz. Hayalet havaalanına elektrik-bakım ihalesi, ot toplama ihalesi hatta bakım ihaleleri yaptınız ama bir tek uçak indiremediniz. Trajikomik olan şeyse şuraya dikkat çekmek isterim: Balıkesir’de 2 havaalanımız var, AKP’li Büyükşehir Belediyesi Sabiha Gökçen havaalanına günde 4 defa otobüsle sefer yapmakta. Hani diyorlar ya ‘Fıkra bu kadar.’ İşte, tam da öyle bir durumdayız.”

“BALIKESİRLİ HEMŞEHRİLERİMİZ SEDYENİN ÜZERİNDE CAN VERİYOR”

CHP’li Serkan Sarı Balıkesir’in sağlık sorunlarına dikkat çekerek, hastane yatırımlarını ve doktor yetersizliğini eleştirdi. Sarı şu bilgileri verdi:

“Sağlıkta Dönüşüm, diye başlattığınız sağlıktaki çöküşün faturasını Balıkesir halkı ödüyor, hastalarımız doktorlara ulaşamıyor. Randevu almak, piyango kazanmak gibi. Uzman doktor sayısı yetersiz, yoğun bakımlarda yatak bulunamıyor. 2018’den bu yana ‘400 yatakla Balıkesir Devlet Hastanesi inşaatına başladık.’ ‘Başlıyoruz.’ ‘Bitiriyoruz.’ dediniz, bir kazma dahi vuramadınız ne yazık ki. Bütün ilçelerimizde hastanelerimizin fiziki ortamları yetersiz, tıbbi altyapısı ve kadrosu yetersiz. Burhaniye’de yoğun bakımda yer olmadığı için bir vatandaşımız geçtiğimiz hafta sedyede yaşamını yitirdi. Bunun bedelini ve hesabını Sağlık Bakanı ve AKP iktidarı vermek zorunda. Balıkesirli hemşehrilerimiz sedyenin üzerinde can veriyor. Edremit’te yeni hastane için on yıldır yer bulamadınız. Bandırma Devlet Hastanesi yetersiz kaldı, yeni bir hastane lazım. Tıp Fakültesi var, bina yok; üç yıl geçmiş olmasına rağmen ne yazık ki faaliyete geçirilemedi. Balya’da yatırım programına alınan yeni hastane için tek bir kazma vurulmadı, Dursunbey’de uzman doktor yok, Sındırgı’da ‘Bir buçuk yılda bitecek’. dediğiniz hastane beş buçuk yıl geçti hala bitirilebilmiş değil”

“SPOR YATIRIMLARINA 2024 YILINDA ÖDENEK YOK”

Spor ve çevre sorunlarına da değinen CHP’li Sarı şöyle konuştu:

“Spor yatırımlarına da bakmak isteriz hızlıca. 2024 yatırım programında Cumhurbaşkanının ‘Masamda’ dediği, söz verdiği Bandırma Stadyumu ne yazık ki 2004 programına dahi alınmış değil, bu acı bir tablo. 17 Eylül Stadyumu’nun arkasındaki yüzme havuzu ve gençlik merkezi ne yazık ki yine gündeme alınmamış, olduğu gibi duruyor.

Öncelikle de kentimizin en büyük sorunlarından biri de çevre sorunları. Edremit Körfezi, Bandırma, Erdek Körfezi, Manyas Gölü, Susurluk Çayı, Gönen Çayı, Kocaçay gibi çaylarımız, denizlerimiz her geçen gün ölüyor, ne yazık ki sizler bu konuda bir adım atmıyorsunuz. Edremit Körfezi’ndeki arıtma tesisini bitiremediniz, bitirmiyorsunuz.”